Esta nova regra do acostamento está gerando multa que dói no bolso, fique atento

A nova regra do acostamento, que já foi regulamentada e está vigente, está gerando multa que dói no bolso dos motoristas desavisados. Dessa forma, é importante estar por dentro das informações sobre as novas regras, a fim de evitar esses transtornos.

Pensando nisso, reunimos alguns dos principais dados sobre a nova regra do acostamento para te passar. Assim, você poderá evitar a multa alta que essa prática pode gerar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Esta nova regra do acostamento está gerando multa que dói no bolso, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, a nova regra do acostamento está deixando os motoristas preocupados. Isso porque, além das multas, que podem chegar a valores altos, é importante ressaltar que a segurança no trânsito deve ser prioridade.

Assim como a maioria já deve saber, o acostamento é uma área que destina-se para paradas de emergência nas rodovias. Porém, muitos condutores estão utilizando esse espaço de forma inadequada. Logo, isso contribui, e muito, para o aumento de acidentes.

Desse modo, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) está alertando os condutores para os perigos dessa prática e os números mostram a gravidade da situação.

No primeiro semestre deste ano, foram registrados 142 acidentes no acostamento, o que significa um aumento de 26% em relação ao ano passado. Diante disso, é fundamental conhecer as novas regras e agir com cuidado ao utilizar o acostamento.

Qual é a nova regra do acostamento?

De acordo com a nova regra do acostamento, os motoristas têm permissão para parar nesse espaço nas seguintes situações:

Troca de pneu: desde que o condutor mantenha o pisca alerta do veículo ligado e use o triângulo de sinalização, que deve estar a 30 metros do automóvel;

Em caso de pane mecânica, elétrica ou falta de combustível. Contudo, também é necessário sinalizar o local com o triângulo;

Para o desembarque de passageiros em situações de emergência;

Para o tráfego de ciclistas e pedestres, desde que não haja uma faixa apropriada para esses grupos;

E por último, o motorista pode parar brevemente para pegar algo no porta-malas.

Além disso, a nova regra do acostamento prevê que os condutores devem utilizá-lo apenas quando não houver alternativas seguras de parada.

Quais são as alternativas para não infringir a nova regra do acostamento?

Tendo em vista a alta periculosidade de parar no acostamento, o condutor precisa buscar alternativas para não infringir a nova regra. Isso porque, além de correr o risco de levar multa, ele ainda poderá colocar a sua segurança e a de muitas outras pessoas em risco.

Dessa forma, segundo as autoridades de trânsito do estado de São Paulo, os condutores de veículos devem buscar fazer as paradas em locais estratégicos.

Nas rodovias estaduais, existem pontos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e postos de gasolina que oferecem locais adequados para descanso. Assim sendo, estes motoristas podem usar esses locais como alternativas seguras para parar.

Lembre-se: desobedecer às leis referentes ao uso correto do acostamento pode resultar em infrações que variam de leve a gravíssima, com perda de pontos na CNH.

Qual o valor da multa para quem descumprir a nova regra do acostamento?

A nova regra do acostamento prevê vários níveis de infração diferentes. Dessa forma, para estacionar no acostamento, que é uma infração leve, segundo as regras do CTB, a multa é de R$88,31, além de três pontos na carteira de habilitação.

Contudo, caso o motorista não respeite a regra da sinalização adequada e reduza a velocidade, a infração passa a ser de grau grave. Consequentemente, o que resulta em multa de R$195,23 e cinco pontos na CNH.

Ademais, transitar pelo espaço que destina-se ao acostamento é uma infração gravíssima, com multa de R$880,41 e sete pontos na carteira.

Por fim, a ultrapassagem no acostamento é a infração mais grave em termos de valor. Então, nesse caso, a infração pode chegar a até R$1.467,35 e perda da CNH por até 6 meses, dependendo da situação.

Portanto, lembre-se de utilizar o acostamento apenas em situações de emergência, sinalize adequadamente o local, mantenha a velocidade reduzida e respeite as leis de trânsito. Fique atento às mudanças e evite transtornos financeiros e riscos desnecessários.

Lembre-se de que o acostamento é um espaço importante para a segurança de todos e seu uso adequado contribui para um trânsito mais seguro e tranquilo.