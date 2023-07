Estácio abre 360 vagas de emprego em todo o país

A renomada instituição de ensino, Estácio, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas regiões do país. Com o objetivo de fortalecer ainda mais sua equipe e proporcionar oportunidades de crescimento profissional, a empresa está em busca de talentos que desejam fazer parte de uma instituição comprometida com a excelência acadêmica e o desenvolvimento de seus colaboradores.

Estácio abre vagas de emprego em todo o país

Além de ser uma referência no ensino superior, a companhia se destaca por oferecer benefícios atrativos para seus colaboradores. A empresa valoriza o bem-estar e o crescimento pessoal e profissional de sua equipe, o que se reflete em um pacote de vantagens completo. Dentre os benefícios oferecidos, destacam-se:

Plano de saúde abrangente para o colaborador e seus dependentes;







Vale-refeição ou alimentação para garantir a comodidade no dia a dia;







Programas de capacitação e treinamentos para o desenvolvimento contínuo;







Possibilidade de crescimento interno com planos de carreira sólidos;







Ambiente de trabalho dinâmico e estimulante;







Flexibilidade de horário, em alguns casos;







Participação nos lucros da empresa;







Convênios com instituições parceiras;







Licença maternidade e paternidade estendida;







Incentivo à prática de atividades físicas com parcerias em academias;







Programas de apoio psicológico e bem-estar emocional;







Inclusão e diversidade valorizadas;







Descontos em cursos de graduação e pós-graduação para colaboradores e seus familiares;







Ambiente colaborativo e inovador, estimulando o aprendizado constante.

A Estácio está divulgando uma ampla variedade de vagas disponíveis para diferentes áreas de atuação. Confira algumas das posições em aberto:

Analista de Recursos Humanos – São Paulo/SP;







Professor de Administração – Rio de Janeiro/RJ;







Coordenador Acadêmico – Belo Horizonte/MG;







Analista de Marketing Digital – Porto Alegre/RS;







Assistente Financeiro – Brasília/DF;







Técnico de Laboratório – Fortaleza/CE;







Analista de Tecnologia da Informação – Curitiba/PR;







Consultor Comercial – Salvador/BA;







Estagiário de Comunicação Social – Recife/PE;







Supervisor Pedagógico – Goiânia/GO;







Analista de Contabilidade – Manaus/AM;







Assistente Administrativo – Florianópolis/SC;







Orientador Educacional – Campo Grande/MS;







Analista de Relações Institucionais – Vitória/ES.

Essas são apenas algumas das oportunidades disponíveis, e a empresa encoraja candidatos com diferentes perfis e experiências a se candidatarem.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas na Estácio, o interessado deve acessar o portal de empregos 123empregos e buscar pelas oportunidades disponíveis na empresa. Ao encontrar uma vaga de interesse, basta realizar o cadastro no site e enviar o currículo. O processo seletivo pode incluir etapas como análise curricular, testes específicos, dinâmicas em grupo e entrevistas individuais.

Sobre a empresa

Com mais de 50 anos de história, a Estácio é uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil. Seu compromisso com a qualidade acadêmica e a formação de profissionais qualificados a tornou uma referência no setor educacional. A instituição busca constantemente inovar em suas metodologias de ensino e investe na capacitação de seus colaboradores para oferecer uma experiência educacional única aos seus alunos.



Com esse novo anúncio de vagas de emprego, a companhia reafirma seu compromisso em valorizar seus colaboradores e fortalecer sua equipe, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e enriquecedor.

