Estádio DRV PNK: Este é o estádio onde Messi fará sua estreia na Copa das Ligas

Inter Miami torcedores estão contando as horas para a apresentação oficial do Lionel Messi e vê-lo pela primeira vez em campo como jogador do clube da MLS.

Tudo indica que será na sexta-feira, quando eles recebem Cruz Azul na abertura da Copa das Ligas, que o craque argentino fará sua estreia pelo clube norte-americano.

E esses dois momentos históricos acontecerão no DRV PNK Stadium, Inter Miamihome ground oficial. Situa-se em Fort Lauderdale, na Flórida, e a sua lotação habitual era de 19.100 espectadores, mas a chegada daquele que é considerado um dos melhores jogadores da história obrigou a algumas modificações e a um aumento da lotação, que se prevê que fique entre os 2.000 e mais 3.000 pessoas.

Em seu site, Inter Miami relata que: “A nomeação do nosso estádio amplifica AutoNation e Inter Miamio compromisso da empresa de combater o câncer, aproveitando o poder do futebol e de sua base de torcedores. O estádio de 19.100 lugares está localizado ao lado do complexo esportivo de sete quadras de 50.000 pés quadrados em Fort Lauderdale, Flórida. É a casa do primeiro time (MLS), bem como do segundo time (Inter Miami CF II), e partidas internacionais.”

Messi fará sua estreia no DRV PNK Stadium na sexta-feira

Após o evento de domingo, MessiApresentação oficial do jogador como jogador da MLS, o estádio reabrirá suas portas nesta sexta-feira para a estreia na Copa das Ligas contra o Cruz Azul da Liga MX, primeira partida da competição entre MLS e seleções mexicanas.

Alguns ingressos já estavam disponíveis para o jogo de sexta-feira, o mais barato custando cerca de 300 dólares, partida que marcará a estreia das novas arquibancadas instaladas, que foram ocupadas no Grande Prêmio de Miami, realizado há algumas semanas.