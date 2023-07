Estado brasileiro que mais busca por “Bolsa Família” no Google é relevado; Veja qual

Segunda a ferramenta Google Trends, que mostra os termos mais pesquisados em um passado recente, os Estados do Nordeste brasileiro são os que mais pesquisam “Bolsa Família” no Google. Além disso, dos 10 Estados brasileiros que mais buscam pelo programa, 8 se encontram no Nordeste. O Maranhão é o Estado com mais pesquisas relacionadas ao programa social.

O Maranhão, inclusive, é o Estado brasileiro com menor renda mensal média per capita no país, com o valor de R$ 814. Isso explica o volume de buscas pelo Bolsa Família no Google, tendo em vista que o programa social atende as famílias de baixa renda.

O Bolsa Família destina grande parte de seus recursos aos Estados situados no Nordeste, com valor mensal de cerca de R$ 6,4 bilhões. Além disso, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, neste mês de julho cerca de 9,6 milhões de beneficiários do programa se encontram na região.

Confira a seguir os 5 Estados brasileiros com maior volume de busca do termo “Bolsa Família” segundo o Google Trends:

UF: Maranhão – Volume de busca: 100;

UF: Alagoas – Volume de busca: 74;

UF: Piauí – Volume de busca: 72;

UF: Pará – Volume de busca: 68;

UF: Pernambuco – Volume de busca: 67.

O número “100” significa um interesse máximo de busca no termo em questão, sendo que “0” indica pesquisas efetuadas por poucas pessoas.

Buscas por Bolsa Família no Google

De acordo com a ferramenta Google Trends, a busca pelo termo Bolsa Família teve seu recorde em abril de 2020, quando se iniciou a pandemia de Covid-19. Já o segundo período com mais buscas pelo programa social foi em junho deste ano. O Google Trends registra as pesquisas deste termo desde 2004, quando a série histórica da ferramenta se iniciou.

No mês de junho de 2023 também ocorreu a aprovação da Medida Provisória 1164 de 2023, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que consolidou a reformulação do Bolsa Família. O programa social havia sido substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A reformulação do Bolsa Família trouxe um valor mínimo de R$ 600 para o programa, além de outros benefícios adicionais. Sendo assim, o Benefício Primeira Infância paga um adicional de R$150 para cada criança de até seis anos presente na família beneficiária.

Além disso, o programa social conta com o Benefício Variável Familiar, que paga R$ 50 aos beneficiários do Bolsa Família caso a família possua em sua composição mulheres gestantes, lactantes, e jovens entre 7 e 18 anos (incompletos).

Pagamentos de julho



Os pagamentos do Bolsa Família em julho já estão ocorrendo, sendo que os beneficiários com NIS de finais 1, 2, 3 e 4 já receberam os valores. Além disso, o pagamento para o NIS de final 5 está sendo feito nesta segunda-feira (24). Confira a seguir o calendário com o restante dos pagamentos:

NIS final 5: 24 de julho;

NIS final 6: 25 de julho;

NIS final 7: 26 de julho;

NIS final 8: 27 de julho;

NIS final 9: 28 de julho;

NIS final 0: 31 de julho.

É importante destacar que, para receber o Bolsa Família, a família deve cumprir algumas condições nas áreas da saúde e educação, assim como o requisito de renda máxima do programa.