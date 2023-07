Estado LIBERA CARTEIRA DE MOTORISTA Grátis nesta semana e ANIMA cidadãos

O governo do estado do Espírito Santo lançou a segunda fase do programa de obtenção da carteira de motorista grátis, conhecida como CNH Social 2023. O principal objetivo dessa iniciativa é tornar mais acessível a obtenção da habilitação, abarcando variadas categorias, como moto, carro, ônibus e caminhão. A nova etapa adiciona mais vagas, totalizando 7 mil oportunidades ao longo do ano.

Esse programa que oferece carteira de motorista grátis foi criado em 2017 e já ajudou mais de 1 milhão de pessoas a ter o documento. Em linhas gerais, a participação na CNH Social 2023 depende do cumprimento de requisitos básicos, como ter mais de 18 anos e ter renda mensal de, no máximo, dois salários mínimos. Contudo, cada estado possui suas regras específicas, como é o caso do Espírito Santo.

Benefícios da CNH Social

Aqui estão algumas vantagens obtidas por quem participa do programa:

Liberdade de locomoção;

Melhores oportunidades de emprego;

Maior participação na sociedade;

Segurança no trânsito;

Redução de custos com transporte público;

Aumento da autoestima.

Como participar da CNH Social 2023 no Espírito Santo

Para participar do programa, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter mais de 18 anos;

Ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos;

Não ter nenhuma CNH suspensa ou cassada;

Não estar respondendo a nenhum processo criminal.

As inscrições se abriram ao meio-dia desta terça-feira, 18 de julho, e se encerrarão às 23h59 do dia 28 de julho. Para participar, é imprescindível acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito e preencher o formulário de inscrição. Somente serão consideradas as inscrições de indivíduos ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com informações atualizadas na Base Nacional do Cadastro até o dia 16 de junho de 2023.

Há várias opções de categorias disponíveis para os interessados, incluindo motocicleta, carro, van, micro-ônibus, caminhão e carreta. As vagas serão distribuídas de acordo com critérios específicos para cada categoria.

A seleção dos candidatos será realizada após o encerramento das inscrições, com a divulgação dos selecionados pelo Detran a partir de 7 de agosto. Os candidatos selecionados devem efetuar a matrícula dentro do prazo estabelecido para garantir a participação no programa.

Outra novidade é a inclusão de novos cursos especializados, focados na capacitação de motoristas profissionais com carteira da categoria A (motocicleta). O programa também lançou a iniciativa “Tudo no mesmo lugar”, visando facilitar os procedimentos de transferência de propriedade de veículos, proporcionando maior agilidade e eficiência para os envolvidos.



Demais etapas do processo

Após a inscrição, você será convocado para realizar os exames médicos, psicotécnicos e teóricos. Se for aprovado nos exames, terá condições de realizar as aulas práticas de direção. Essas aulas são realizadas em veículos do Detran ou em veículos de autoescolas conveniadas com o programa. Após a conclusão, você será submetido a uma prova prática de direção.

Caso seja aprovado na prova prática, você receberá a sua carteira de motorista grátis. A CNH Social é válida por cinco anos.

Essa é uma ótima oportunidade para pessoas de baixa renda tirarem a carteira de motorista. Afinal, é um documento essencial para a vida moderna. Com a CNH Social, você poderá se locomover com mais facilidade, buscar um emprego melhor e participar mais ativamente da sociedade.

Essa é uma oportunidade ímpar para obter a carteira de motorista grátis no Espírito Santo, com a chance de se aprimorar em cursos especializados. Assim, será possível contribuir para a formação de condutores qualificados. Não perca essa oportunidade, inscreva-se agora mesmo.

Outros estados que oferecem o programa da carteira de motorista grátis

A disponibilidade do programa varia de estado para estado. Atualmente, os que participam da CNH Social em 2023 são:

Amazonas;

Bahia;

Ceará;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Goiás;

Maranhão;

Minas Gerais;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Paraíba;

Pernambuco;

Piauí;

Rio Grande do Norte;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

São Paulo;

Sergipe;

Tocantins.