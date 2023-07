Estados Unidos jogarão a Copa do Mundo da Fiba de 2023 usando um ‘Dream Team’ sem superestrelas

TOs Estados Unidos já escolheram o elenco com o qual tentarão vencer a Copa do Mundo da Fiba, disputada nas Filipinas, Japão e Indonésia, de 25 de agosto a 10 de setembro.

Várias superestrelas notáveis, como Lebron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, James Harden, Stephen Currye demais integrantes da equipe campeã olímpica de Tóquio 2020, estão ausentes do elenco.

A lista ainda não foi anunciada oficialmente, mas foi revelada por proeminentes especialistas em basquete do jornalismo esportivo americano.

Não apresenta nenhuma superestrela, enquanto Steve Kerrfazendo sua estreia como treinador principal após atuar como Gregg Popovichassistente do jogador, liderará um grupo de talentosos jogadores que estarão entre os candidatos à medalha de ouro.

Lista da Copa do Mundo Fiba 2023 dos EUA

A seleção dos EUA terminou em sétimo lugar na última Copa do Mundo em 2019. Seu orgulho foi profundamente ferido na época e agora eles são obrigados a fazer as pazes.

Os primeiros jogadores selecionados para esta missão de resgate são Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers),Mikal Bridges (Brooklyn Nets) e Austin Reaves (Los Angeles Lakers)conforme relatado por Shams Charania do Atlético.

jornalista respeitado Marc Steinque já trabalhou para ESPN e The New York Times, acrescentou o nome de Jalen Brunson de New York Knicks.

Pouco depois, a ESPN Adrian Wojnarowski confirmou que Anos Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) e Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) também fará parte da equipe, enquanto Walker Kessler (Utah Jazz) e Cameron Johnson (Brooklyn Nets) espera-se que se juntem a eles.

Banchero escolhe os EUA em vez da Itália

Na semana passada, a ESPN revelou que Paolo BancheroRookie of the Year da última temporada com o Orlando Magicrecusou a oportunidade de jogar pela Itália (ele era elegível devido à herança italiana de seu pai) para representar os Estados Unidos sob Steve Kerr.

Enquanto isso, New York Knicks estrela Josh Hart completaria o elenco.

É uma mistura de novos talentos com perfis diversos, mas não inspira a mesma admiração que o verdadeiro Dream Team repleto de estrelas da NBA que os Estados Unidos normalmente colocam nos Jogos Olímpicos.

O Estados Unidos foram colocados no Grupo C, ao lado Nova Zelândia, Grécia e Jordânia.

Na próxima rodada, enfrentaria as equipes do Grupo D, que inclui Montenegro, México, Lituânia e Egito.