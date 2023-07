Estados Unidos perdem para a Turquia e ficam de fora da medalha de bronze

Tele Estados Unidos fechou o Copa do Mundo Sub-19 da pior maneira possível. A seleção americana, depois de perder nas meias-finais a 1 de julho, caiu na luta pelas medalhas (84-70) para um Peru time que foi superior durante todo o jogo.

A Turquia, que perdeu para a Espanha nas semifinais, mostrou porque é uma das equipes mais formidáveis ​​nas categorias inferiores. Liderado por um sensacional Buyuktuncelque fez 19 pontos e 5 assistências, não deu opção a um time americano bem abaixo do esperado.

Apenas Dylan Harperoutro grande nome da seleção americana ao lado Cody Williams, fez um jogo decente. 15 pontos, 4 rebotes com 2/5 de três pontos para o armador de 17 anos, uma das grandes promessas do país. Williams fez 12 pontos e quatro rebotes.

A equipe norte-americana, sob a tutela de Thomas Martin Boyle, decepcionados com um torneio em que, desde o início, não se sentiram à vontade. Eles não mostraram a mesma versão que fizeram na Copa do Mundo Sub-17 no verão passado, onde venceram a final