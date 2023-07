ESTE aplicativo DETONA a bateria do celular, mas você não sabia

Quem utiliza seu aparelho celular diariamente para a realização de inúmeras tarefas sabe que um aplicativo pode ser bastante útil, tanto em sua rotina profissional, quanto pessoal. No entanto, existem algumas ferramentas que podem acabar com a bateria do dispositivo móvel, e portanto, é preciso ficar atento a essa questão.

A princípio, o Google possui uma ferramenta, que pode ser considerada a grande vilã nesta história. De fato, a sua utilização acaba aumentando exponencialmente o consumo da bateria do aparelho celular de seus usuários. A ferramenta utiliza alguns recursos importantes para o seu funcionamento que são desfavoráveis.

Analogamente, é o aplicativo do Google Maps que é considerado um grande consumidor da bateria dos aparelhos celulares, o que faz com que o dispositivo móvel descarregue em menos tempo do que o previsto. Por essa razão, seus usuários devem tomar algumas precauções e ter um cuidado redobrado.

Uma das causas para o consumo exagerado da bateria dos smartphones que utilizam o Google Maps, é que a ferramenta precisa ter um acesso contínuo que permite a localização do usuário em tempo real. Sendo assim, o aplicativo consome muito mais energia do que outros apps conhecidos do público, como as redes sociais.

Consumo de energia

De fato, o Google Maps consome muito mais a bateria do aparelho celular do que outros aplicativos muito utilizados pelos seus usuários, como por exemplo, o Instagram, Whatsapp, Facebook e o TikTok. Desse modo, é preciso que a pessoa conheça algumas maneiras de gerar uma maior economia em sua utilização.

Uma ótima forma de economizar a bateria do smartphone ao utilizar o Google Maps é fazer o download dos mapas apresentados pelo aplicativo. Além disso, deve-se restringir o acesso à localização quando o aparelho celular não estiver sendo utilizado. É possível aproveitar bem a ferramenta sem maiores problemas.

Em síntese, o Google Maps consome muita bateria devido ao fato de que ele utiliza o Global Positioning System (GPS) em tempo real. Além disso, o dispositivo móvel acaba por realizar um grande número de tarefas enquanto o app está em pleno funcionamento, o que pode fazer com que a bateria se descarregue rapidamente.



Podemos citar algumas ações que podem ser prejudiciais à bateria do aparelho celular, como a verificação de conexões na internet, baixar mapas, relatórios de tráfego, além de manter a tela ligada para a exibição de direções. Os usuários também em muitos casos ouvem músicas e podcasts enquanto o Google Maps está funcionando.

Falta de bateria

Ademais, com todas essas ações funcionando de maneira instantânea, em pouco tempo a bateria do aparelho celular alerta seus usuários de que está com pouca energia. Felizmente, eles podem desativar o GPS e outros métodos de geolocalização, que utilizam exclusivamente o aplicativo do Google Maps.

Com essa ação, é possível economizar no consumo da bateria durante o dia. Ao baixar os mapas do aplicativo, pode-se também economizar bastante, garantindo que o aparelho celular funcione durante um período maior de tempo. Aliás, ao fazer o download dos mapas do Google, pode-se visualizá-los posteriormente, offline.

Para desativar a ferramenta de localização do Google Maps nos aparelhos celulares com o sistema operacional Android, é necessário abrir o aplicativo “Configurações”, entrar na seção “Localização”, e procurar pela opção “Permissão do app”. Em seguida, deve-se procurar pelo Google Maps na lista de apps e tocar nele.

Depois, os usuários devem selecionar a opção “Permitir apenas durante o uso do aplicativo”. Nos dispositivos iOS, é preciso acessar o app “Configurações”, a seção “Privacidade e segurança”, e depois em “Serviços de localização”. Deve-se achar o Google Maps na lista e, em seguida, selecionar a opção “ao usar o aplicativo”.

Apps que consomem bateria

Deve-se observar que alguns outros aplicativos do Google não consomem tanta bateria quanto o Maps. Podemos destacar o buscador, Google Fotos, Google Drive e o Gmail. Isso se deve ao fato de que eles não utilizam tantos processos simultâneos, gastando dessa maneira, muito menos energia nos smartphones.

Em conclusão, é possível utilizar todos esses aplicativos do Google de maneira eficiente, sem comprometer a bateria dos aparelhos celulares. Portanto, os usuários podem ter essas ferramentas em mãos sem se preocupar se seu dispositivo móvel irá parar de funcionar durante seu dia, em suas tarefas profissionais ou pessoais.