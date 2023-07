ESTE grupo só poderá sacar o FGTS até fim de JULHO; entenda como funcionará

O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade de saque que vem auxiliando milhares de brasileiros todos os anos. Isso porque, ter a possibilidade de sacar uma parcela do Fundo de Garantia é uma oportunidade para colocar as contas em dia e reorganizar as finanças da família.

Porém, a partir do momento que o dinheiro é liberado em conta, os cidadãos têm uma data limite para fazer o saque. Caso ele não faça dentro do período, deverá aguardar uma nova rodada de saque-aniversário, no ano seguinte, para sacar o dinheiro.

Neste texto, explicamos o grupo de trabalhadores que têm até dia 31 de julho para fazer o saque. Acompanhe.

Data limite para saque-aniversário do FGTS em julho está chegando

Antes de qualquer coisa, é importante termos em mente que o saque-aniversário é liberado para aqueles trabalhadores que decidem aderir a esse tipo de saque. Além disso, essa liberação é feita de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Por exemplo, quem nasceu em julho está com o valor disponível para saque até o dia 3.

Acontece que quem nasceu em maio e também optou por esse tipo de saque, tem apenas até dia 31 de julho para fazê-lo. Isso decorre do fato de que o saque fica disponível durante dois meses, depois desse prazo, não é possível fazer o saque.

Por isso, se você é nascido em maio e solicitou o saque-aniversário do FGTS para este ano, a data limite para sacar o valor é dia 31 de julho. Portanto, organize-se para receber o valor e assim garantir que você não perca a oportunidade deste mês e ano.

Não solicitei o saque-aniversário do FGTS, poderei sacar?

Não é possível sacar o dinheiro sem fazer a solicitação prévia, de acordo com a data limite estipulada pelo Governo. Isso quer dizer que se você é nascido em maio e deseja fazer a solicitação do saque hoje, só poderá recebê-lo no ano que vem, no mesmo período de pagamento deste ano.

Para isso, é necessário seguir os passos abaixo:

Primeiro, baixe o aplicativo do FGTS no seu celular, instalando-o em seguida; Acesse o app e responda às perguntas que são feitas nele. Possivelmente, essas perguntas terão relação com os seus últimos empregos com carteira assinada; Depois de acessar a sua conta no app, é necessário procurar a opção descrita como “Saque-aniversário”; Clique sobre ela e, em seguida, habilite a opção no seu app; Pronto! Você já estará dentro do programa e, no próximo ano, fará parte do grupo que poderá sacar uma parcela do FGTS.



Você também pode gostar:

Lembrando que é preciso permanecer no programa de saque-aniversário por, no mínimo, 24 meses, antes de cancelá-lo. Além disso, não se esqueça de que ao aderir ao saque-aniversário do FGTS, você automaticamente deixa de poder receber o valor total no caso de demissão sem justa causa.

Por isso, é importante avaliar a situação com cautela para não cometer nenhum equívoco ou tomar alguma atitude impulsiva, ok?