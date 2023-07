Estes 35 aparelhos de celular não terão mais Whatsapp

O mensageiro WhatsApp, um dos aplicativos mais populares globalmente para troca de mensagens, fez um grande anúncio recentemente. A partir de segunda-feira (31), suspenderá o funcionamento em 35 modelos de dispositivos móveis. Tal decisão fundamenta-se, principalmente, na idade desses aparelhos, que não mais recebem atualizações para garantir o correto desempenho do aplicativo.

A lista dos dispositivos afetados abarca alguns produtos de fabricantes amplamente conhecidos, tais como Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo, ZTE e outros. A relação inclui, por exemplo, o Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2 e Galaxy S3 mini, dentre outros da Samsung. A LG, por sua vez, terá afetados aparelhos como o Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II e Optimus F5, entre outros, privados do suporte ao WhatsApp.

Por que alguns modelos de celular não terão mais o WhatsApp funcionando?

Para os usuários desses modelos de smartphone, é fundamental que estejam atentos a essa mudança e busquem alternativas caso queiram continuar a se comunicar pelo mensageiro. O desuso de atualizações pode prejudicar o funcionamento do aplicativo, tornando-o incompatível com futuras versões e recursos.

O WhatsApp já tomou decisões semelhantes anteriormente. Periodicamente, o aplicativo interrompe o suporte a alguns modelos mais antigos. Assim, ele se concentra nos esforços quanto aos dispositivos mais modernos e atualizados tecnologicamente.

Com vistas a evitar problemas no funcionamento, é aconselhável que os usuários confirmem se seus aparelhos estão na lista de dispositivos compatíveis com as atualizações do aplicativo. Caso o celular esteja entre os modelos afetados, é recomendável buscar dispositivos mais recentes que ainda recebam suporte e atualizações do WhatsApp.

O mensageiro desempenha um papel crucial na comunicação para muitos usuários. Dessa forma, estar ciente das mudanças em relação aos dispositivos suportados é essencial para garantir uma experiência contínua e satisfatória com o aplicativo.

35 modelos que deixarão de receber atualizações do WhatsApp

Samsung



Core Prime;

Trend Neo;

Ace 3;

S4 mini;

Trend Plus;

X cover 3.

LG

L3 II Plus;

L5 II Dual;

F5;

L3 II Single;

L7 II;

L5 Dual;

L7 Dual;

F3;

F3Q;

L2 II;

L4 II;

F6;

Enact;

Lucid 2;

F7.

Huawei

Outras marcas

Lenovo A830;

Sony Xperia M2;

ZTE Grand S Pro;

ZTE V956 – UMI X2;

Faea F2;

Winko Darkmoon;

Wiko Cink King;

Archos 53 Titanium.

iPhone