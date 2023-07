ESTES carros podem “SUMIR” em 2023

O comércio de automóveis vive em um contínuo fluxo de mudanças. Isso é evidenciado pela Kombi, que já experimentou várias saídas de circulação e subsequentes retornos, chegando agora em uma possível versão elétrica. Entretanto, sempre que se aproxima de sua descontinuação, um grupo de nostálgicos se reúne em torno desses carros.

Essa ocorrência é comum, considerando que muitas pessoas nutrem lembranças afetivas de diferentes modelos de carros. De fato, há seis modelos que foram altamente cobiçados, mas que serão retirados do mercado nacional ainda este ano, de acordo com especialistas automobilísticos.

As razões que podem levar um carro a sair de circulação

Alguns dos motivos que levam um modelo a deixar as revendas são:

Baixas vendas no mercado nacional;

Design ultrapassado, não alinhado aos padrões atuais da marca;

Incapacidade do projeto em cumprir as exigências legislativas, especialmente em termos de segurança;

Mudanças estratégicas da empresa responsável pela fabricação;

Inviabilidade de preço decorrente dos custos de produção e da concorrência, entre outros fatores.

Esses são apenas alguns dos motivos que levam à descontinuação de um automóvel no Brasil ou em qualquer outra nação. De qualquer forma, a lista dos modelos que serão retirados de circulação em 2023 pode surpreender muitas pessoas, pois inclui carros que despertaram grande interesse e até mesmo um popular sedã ainda apreciado pelos brasileiros.

Automóveis que provavelmente deixarão o mercado nacional até o final deste ano

Chevrolet Bolt EUV. Renault Logan. Renault Captur. Ford Mustang. Chevrolet Camaro. Chevrolet Cruze.

Citroen é um dos carros com menos “segurança” presentes no mercado

No recente dia 13 de julho, o Latin NCAP divulgou os resultados da avaliação realizada com o mais recente Citroën C3. O hatch compacto obteve uma classificação desanimadora: não recebeu qualquer estrela, das cinco disponíveis, na análise.

É importante ressaltar que o modelo nacional difere completamente do similar vendido na Europa. Na região onde os veículos são equipados com mais dispositivos de segurança, o modelo conquistou uma avaliação de quatro estrelas do Euro NCAP.

Infelizmente, essa situação não se limita apenas ao Citroën C3. Outros automóveis também apresentam menos recursos de segurança nas versões comercializadas aqui. Será que os fabricantes consideram que as vidas dos motoristas brasileiros possuem um valor inferior em relação aos europeus?



Evidências comprovam: carros possuem menor segurança no Brasil

Abaixo, listamos três carros que demonstram ser menos seguros no Brasil em comparação com os países europeus. A base para essa análise são os resultados obtidos nos testes de colisão conduzidos pelo Latin NCAP, como citamos anteriormente.

1.Citroën C3

No Brasil, o C3 inclui somente os dispositivos de segurança exigidos por lei. Mesmo nas versões mais caras, há apenas airbags frontais, controle de estabilidade e fixação Isofix para cadeirinhas infantis.

Curiosamente, é a ausência desses elementos que resultou na reprovação do Citroën C3. O Latin NCAP considerou a proteção no peito do motorista como sendo fraca. No teste de colisão lateral, os resultados foram ainda piores: a prova de impacto contra um poste nem sequer foi realizada. Por fim, a estrutura do veículo foi considerada instável. Nenhum desses problemas foi observado no Citroën C3 europeu, que incorpora todos os equipamentos que o modelo nacional deixa a desejar.

2.Renault Duster

O caso do Renault Duster difere em relação ao Citroën C3. Isso ocorre porque o modelo nacional compartilha quase o mesmo projeto do europeu. Enquanto o SUV brasileiro vem apenas com dois airbags frontais na versão de entrada Iconic, seu equivalente fabricado no continente europeu pela Dacia possui airbags laterais e de cortina em todas as versões.

Vale mencionar que o Duster europeu não obteve um resultado excelente nos testes de colisão. A pontuação mediana foi devido a fragilidades estruturais e à ausência de sistemas de manutenção de faixa e frenagem automática.

3.Volkswagen Polo

Em comparação com os outros carros mencionados, o Volkswagen Polo não teve um desempenho tão ruim nos testes de segurança. Ele recebeu três estrelas do Latin NCAP. No entanto, o modelo equivalente produzido na Alemanha obteve a pontuação máxima (cinco estrelas) do Euro NCAP.

É importante lembrar que a Volkswagen costumava oferecer airbags de cortina para o Polo, mas optou por retirar esses equipamentos a partir da linha 2023. Desde então, apenas airbags frontais e laterais estão disponíveis. Pelo menos do ponto de vista estrutural, os modelos apresentam resultados semelhantes.