ESTES grupos podem ter o Bolsa Família CANCELADO por falta de atualização; saiba mais

Todos os anos, o Bolsa Família passa por atualizações com o propósito de combater fraudes e retirar cadastros de pessoas que não se adequam às regras do programa. Para isso, a solicitação da atualização dos dados do grupo familiar é feita de forma periódica, e pode ocorrer apenas a cada dois anos, como também em momentos específicos de convocação.

Quando esse tipo de atualização não é atendida, o Bolsa Família pode ser automaticamente cancelado. Neste texto, apresentamos mais detalhes sobre o assunto.

A atualização do cadastro no Bolsa Família, mais especificamente no CadÚnico, é extremamente importante não só para o Governo Federal, como para a própria família. Por meio dessa atualização, torna-se possível ter os reajustes nos valores recebidos mensalmente, por exemplo, quando um novo membro familiar começa a morar no mesmo lar.

Além disso, essa atualização também ajuda a combater os casos de fraude no Bolsa Família, fomentando a transferência de renda de forma mais justa e qualificada. Porém, em alguns casos há famílias que se esquecem da importância desse tipo de atualização, o que acaba fazendo com que esses cadastros sejam cancelados e um grande problema nasça nas finanças desses cidadãos.

A seguir, apresentamos, com mais detalhes, em quais casos é necessário atualizar o Bolsa Família para não ter o seu benefício cancelado. Veja só:

Falta de atualização há mais de 24 meses

Uma das situações de falta de atualização cadastral que pode levar ao cancelamento do Bolsa Família é o esquecimento da atualização que deve ser feita a cada 24 meses, no máximo. Isto é, uma família só pode passar 24 meses sem retornar ao CRAS para atualizar os dados no CadÚnico.

Passado deste período, a família tem o benefício do Bolsa Família bloqueado, podendo até ser excluída do programa se não for atualizar os dados pessoalmente. Portanto, verifique quando foi a última vez que você atualizou o seu cadastro e caso esteja próximo de vencer, atualize novamente.

Convocação não atendida

Em algumas circunstâncias, o CRAS também pode convocar algumas famílias para que a atualização dos dados seja feita. Normalmente, essa convocação ocorre em situações de pente-fino, que tem como intuito detectar irregularidades nos cadastros e cancelar aqueles que não estiverem alinhados às regras do programa.

Sendo assim, se a sua família foi convocada para comparecer ao CRAS e comprovar as informações apresentadas no cadastro do CadÚnico, é muito importante que isso seja feito o quanto antes. Afinal, caso a família não compareça para a atualização, entende-se que ela não necessita mais do benefício e o cancelamento pode ser feito.



A importância da atualização

É sempre importante lembrarmos que essa atualização ajuda na hora de a família receber os benefícios extras, garantindo mais subsídios e dignidade. Além disso, é nesses momentos de atualização que o CRAS consegue detectar irregularidade e cancelar cadastros de pessoas que não deveriam estar recebendo o Bolsa Família.

Portanto, a atualização não é punitiva, mas, sim, protetiva. Lembre-se disso!