Estes locais terão CHUVAS de até 150 mm. Confira lista

No mês de agosto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) antecipa um volume de chuva próximo ou ligeiramente abaixo da média histórica no Norte e Nordeste do país. Em contrapartida, nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, a expectativa é de volumes próximos ou ligeiramente abaixo da média, com exceção do litoral do Sudeste, que poderá experimentar chuvas localizadas.

Norte

Volume de Chuva

No Norte, as precipitações previstas para Agosto estão próximas ou ligeiramente abaixo da média climatológica do mês. A região noroeste, em particular, espera um volume de chuva inferior a 100 milímetros (mm). No entanto, em áreas específicas dos estados do Pará e Amapá, pode haver uma ligeira elevação na média de chuvas, ultrapassando os 60 mm.

Temperatura

Em relação às temperaturas, o Norte do país pode esperar temperaturas acima da média em áreas como Pará, Maranhão, Piauí e Mato Grosso. Os valores médios nestas regiões podem superar os 28?C.

Nordeste

Volume de Chuva

No Nordeste, a previsão para Agosto também indica chuvas próximas à média histórica, ou ligeiramente abaixo, especialmente na costa leste. O oeste da região, conhecido por seu tempo seco nesta época do ano, pode experimentar um volume de chuva inferior a 20 mm. Em alguns locais, a previsão indica até mesmo a ausência de chuva.

Temperatura



As temperaturas no Nordeste devem variar entre 20°C e 25°C, especialmente no norte de Minas Gerais e oeste do Paraná.

Centro-Oeste e Sudeste

Volume de Chuva

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, as previsões para Agosto indicam volumes de chuva próximos ou ligeiramente abaixo da média. Entretanto, chuvas localizadas podem ocorrer no litoral do Sudeste devido à passagem de frentes frias pelo oceano, causando instabilidades.

Temperatura

Em grande parte do Brasil Central, as temperaturas devem ficar acima da média. No entanto, em áreas do sul de Mato Grosso do Sul e São Paulo, a umidade no solo deve ser suficiente para atender à demanda hídrica dos cultivos de segunda safra e de inverno.

Sul

Volume de Chuva

Na Região Sul, as previsões para Agosto indicam volumes de chuva próximos ou acima da média no leste dos três estados. Valores que podem superar 150 mm são esperados. No entanto, no noroeste e oeste do Paraná, a previsão é de chuva abaixo da média histórica, com volumes inferiores a 70 mm.

Temperatura

Em termos de temperatura, o Sul pode esperar valores inferiores a 10°C em áreas de maior altitude do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, devido às massas de ar frio.

Impacto nas Safras de Grãos

O prognóstico climático do Inmet para Agosto e seu possível impacto na safra de grãos 2022/23 indica condições variadas para diferentes regiões produtoras. No Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), a falta de chuva manterá baixos níveis de água no solo, favorecendo as fases de maturação e colheita dos cultivos de segunda safra.

No entanto, persistirá a restrição hídrica aos cultivos em fases reprodutivas, principalmente em áreas do oeste da Bahia. Na região do Sealba (Sergipe, Alagoas e Bahia), os acumulados de chuva poderão ajudar na manutenção da umidade no solo e favorecer as lavouras de terceira safra, como o feijão e o milho.

Impactos da seca na Agricultura

Em grande parte do Brasil Central, a seca é responsável pela redução do armazenamento de água no solo, principalmente em áreas do centro e norte de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A condição de baixa umidade no solo pode favorecer os cultivos de segunda safra em maturação e colheita, assim como as safras de cana-de-açúcar e café. No entanto, isso resultará em restrição hídrica nas lavouras em estágios reprodutivos ou sob deficiência hídrica.

Na Região Sul, os níveis de água no solo podem continuar elevados e beneficiar o desenvolvimento reprodutivo do milho segunda safra, além do desenvolvimento dos cultivos de inverno, principalmente, em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, é preciso atenção para as áreas que ainda estão sendo semeadas por conta do excesso de chuva.

Em áreas do norte do Paraná, as chuvas irregulares poderão reduzir os níveis de água no solo e afetar os cultivos em fases fenológicas mais sensíveis.

Ainda em Agosto, as temperaturas deverão ficar acima da média em grande parte do país (tons em amarelo e laranja no mapa da figura 1b), principalmente em áreas do Pará, Maranhão, Piauí e Mato Grosso, onde os valores médios podem superar os 28°C.

Inmet alerta para fortes chuvas

As previsões climáticas para Agosto indicam uma variedade de condições em todo o Brasil. Com volumes de chuva variando de acordo com a região e temperaturas esperadas para ficar acima da média em muitas áreas, o mês promete desafios e oportunidades para agricultores e moradores em geral. Para mais informações sobre as previsões climáticas, visite o site do Inmet.