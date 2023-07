Estes temas podem cair no concurso TJ BA

O concurso TJ BA desperta grande interesse entre os concurseiros, sendo conhecido por exigir um amplo conhecimento jurídico.

Cada etapa do certame é muito importante, por poder decidir o futuro dos candidatos. Além disso, a redação costuma amedrontar os concurseiros, pois os temas podem surpreender.

Pensando nisso, neste texto vamos te mostrar detalhes dos possíveis temas que podem cobrar no concurso do TJ BA, oferecendo dicas e orientações para uma preparação mais eficiente. Acompanhe a leitura e saiba mais!

Saiba mais sobre o concurso TJ BA

O concurso TJ BA é uma das oportunidades mais cobiçadas por concurseiros em busca de estabilidade e crescimento profissional.

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o certame ofereceu 277 vagas para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, com remuneração inicial de até R$6.111,82.

O cargo de Técnico Judiciário requer nível médio e possui remuneração inicial de R$3.725,10, enquanto o cargo de Analista exige nível superior, com remuneração inicial de R$6.111,82.

Assim, além da preparação para as disciplinas tradicionais, é importante que os candidatos estejam atentos aos temas que podem abordar na prova discursiva.

Confira a seguir, 3 possíveis temas que podem cair no certame, além de dicas para se preparar adequadamente.

1. Desenvolvimento Sustentável: objetivos prioritários para o Brasil e contribuição da sociedade



O conceito de desenvolvimento sustentável tem ganhado cada vez mais destaque no cenário global, à medida que a preocupação com as questões ambientais e sociais cresce.

No contexto brasileiro, o tema se mostra particularmente relevante, considerando a vasta riqueza natural do país e as problemáticas socioambientais que o acompanham.

Assim, espera-se que o concurso TJ BA possa abordar a importância do desenvolvimento sustentável como uma prioridade nacional e o papel da sociedade na busca por soluções.

Dessa forma, será fundamental discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e como eles se alinham com os desafios que o Brasil enfrenta.

Ademais, a erradicação da pobreza, a promoção da igualdade de gênero, a garantia de acesso à educação de qualidade e a preservação do meio ambiente são alguns dos ODS que podem ser destacados no texto. Mostrando como a sociedade pode contribuir para alcançar tais metas por meio de ações individuais e coletivas.

2. A polarização política e a disseminação de notícias falsas

A polarização política é uma realidade presente em diversos países, e o Brasil não é exceção. O cenário político acirrado pode gerar consequências negativas para a sociedade, como a disseminação de notícias falsas ou desinformação.

Dessa forma, esse fenômeno, impulsionado pelas redes sociais e pela falta de checagem de informações, pode comprometer o debate público e a tomada de decisões informadas.

No contexto do concurso TJ BA, é plausível que o tema da polarização política e das fake news seja abordado como um desafio enfrentado pela justiça e como isso impacta o trabalho dos profissionais que atuam no sistema judiciário.

Ou seja, os candidatos devem explorar a importância da imparcialidade e da busca pela verdade nos processos judiciais, destacando a responsabilidade dos profissionais em lidar com informações precisas e confiáveis.

3. Desastres ambientais e a influência do homem nesse cenário

O Brasil é um país rico em recursos naturais, mas também está suscetível a desastres ambientais, muitos deles agravados pela ação humana.

Afinal, incêndios florestais, deslizamentos de terra, enchentes e outras catástrofes têm se tornado cada vez mais recorrentes. Dessa forma, levando questões sobre o papel do homem na ocorrência desses eventos e a necessidade de medidas preventivas.

Nesse contexto, os candidatos podem ser convidados a refletir sobre as causas e consequências dos desastres ambientais no Brasil, abordando o impacto na sociedade e no meio ambiente.

Além disso, é importante discutir a relevância de políticas públicas que visem à prevenção e mitigação desses eventos. E também, a importância do papel do Judiciário na responsabilização de empresas e indivíduos que contribuem para a degradação ambiental.

Os temas apresentados são de extrema importância para a sociedade brasileira, e é plausível que possam abordar no concurso TJ BA, especialmente na prova discursiva.

Dessa forma, os candidatos devem estar preparados para desenvolver argumentos consistentes e embasados em dados e informações relevantes. Ou seja, demonstrando conhecimento e capacidade analítica sobre os assuntos em questão.

Além disso, é fundamental apresentar uma redação com boa estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão claros, respeitando o limite de palavras que o edital estabelece. Boa sorte aos concurseiros que se preparam para essa importante etapa em suas carreiras! Se prepare para esse concurso tão disputado.