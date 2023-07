Estrela brasileira Whindersson Nunes abre para Jake Paul lutar se o dinheiro for certo, mas ‘boxe aposentado é mais coisa dele’

A sensação do YouTube, Jake Paul, é uma das maiores estrelas a entrar no mundo dos esportes de combate na memória recente, mas seus seguidores online parecem inexpressivos quando comparados ao YouTuber que virou boxeador do Brasil, Whindersson Nunes.

E Nunes também está disposto a trocar de mãos com o boxeador mais pesado no futuro.

Paul mostrou talento no ringue de boxe em vitórias sobre Anderson Silva, Tyron Woodley e Ben Askren, ampliadas graças aos seus 23,5 milhões de seguidores no Instagram e 20,4 milhões de inscritos no YouTube. Esses números somados, porém, não chegam nem perto dos de Nunes.

Superastro no Brasil com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e mais de 44 milhões de inscritos no YouTube, Nunes entrou no mundo dos esportes de combate muito antes de virar moda entre os influenciadores, treinando artes marciais mistas com o veterano do UFC Lucas Martins para combater a depressão em meados dos anos 2010. Com o boxe, ele mais tarde encontrou a saída perfeita para curar seu corpo e mente e decidiu dar o próximo passo.

Nunes estreou no boxe amador em um pequeno evento em São Paulo em 2019 sob um pseudônimo para evitar alarido da mídia, mas depois aumentou ao conhecer o ex-campeão mundial Acelino Freitas em uma exibição de boxe em Curitiba. Nunes entrou no torneio de celebridades Kingpin’s High Stakes e nocauteou Filipek em sua estreia em abril passado. Agora ele enfrenta o King Kenny neste sábado, em Dublin, por uma vaga na final.

“Esqueça tudo o que fiz antes, acho que estou realmente lutando como um boxeador neste torneio”, disse Nunes no episódio desta semana do MMA Fighting’s Trocação Franca podcast, creditando ao técnico cubano Elieser Medina sua evolução desde a exibição de Freitas. “Antes eu era mais lutador, atleta, vamos lutar e tal. Mas agora sinto que estou fazendo boxe de verdade. Sinto que a evolução nos últimos seis meses é cristalina.”

Nunes disse que é um grande fã de boxe e assiste a “todos os eventos de boxe que existem”, de grandes superestrelas a shows menores com boxeadores desconhecidos. O popular comediante, no entanto, disse que teria que receber um bom dinheiro para continuar lutando boxe em 2024, já que leva tempo para se preparar para cada competição. Uma partida com Jake Paul provavelmente geraria grandes números, no entanto.

Paul pesava 183,6 libras para sua última luta contra Tommy Fury, quase quase 20 libras a mais do que Nunes subiu na balança para seu confronto com Filipek em Londres. Nunes disse que estaria aberto para enfrentar o “grandão” Paul se eles se encontrassem no meio, e fez piada das vitórias de Paul no boxe sobre veteranos aposentados do MMA.

“É mais difícil quando você luta contra um boxeador profissional, certo?” disse Nunes. “O boxe de aposentados é mais coisa dele, né? Para lutar contra as pessoas que pararam [competing]. Não sei [how this match would go], não consigo imaginar. Você teria que pagar para assistir.

Paul está programado para enfrentar o ex-candidato ao UFC Nate Diaz em 5 de agosto em Dallas, e Nunes favorece o YouTuber para vencer.

“Um lutador de MMA contra um boxeador é muito diferente porque um boxeador trabalha muito o footwork e a parte superior do corpo”, disse Nunes, “enquanto o lutador de MMA treina jiu-jitsu, Muay Thai, judô, taekwondo, karate, tudo, e você perde recursos quando você só usa as mãos. Nate Diaz é duro e pode aguentar, talvez eles façam uma partida equilibrada. Não sei como decompô-lo, mas imagino que será mesmo com o cardio de Nate e o boxe de Jake. Imagino que Jake tenha evoluído desde sua última luta porque perdeu, e você está sempre tentando consertar seus erros.”