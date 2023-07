Estrela da Disney Coco Lee morreu aos 48 anos por suicídio

Além de seu trabalho com a Disney, Coco cantou uma música indicada ao Oscar, “A Love Before Time”, no filme “Crouching Tiger, Hidden Dragon” como parte de uma carreira de três décadas como cantora.

Ela foi a primeira cantora chinesa a se destacar na América, com sua música “Do You Want My Love” alcançando a posição No. 4 na parada Hot Dance Breakout da Billboard em 1999.