Estrela de ‘Euphoria’, Angus Cloud, morre aos 25 anos

A família do ator nos conta … “É com o coração mais pesado que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós em tantas caminhos.”

Eles continuam: “Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte pode ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio”.

A família ainda não disse nada sobre a natureza exata de sua morte, eles parecem estar sugerindo que teve algo a ver com sua luta para lidar com a morte de seu pai.

A última vez que conversamos com Angus foi em março de 2022, quando ele defendia veementemente seu programa contra as acusações de que glorificava o uso de drogas. Em sua opinião, ele sentiu que ‘Euphoria’ apenas mostrava a realidade brutal com a qual adolescentes e jovens adultos estão lidando na América moderna.