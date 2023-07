Estrela de ‘Sopranos’ Michael Imperioli critica decisão LGBTQ+ da SCOTUS

Michael Imperioli não está satisfeito com a decisão da Suprema Corte de permitir que os empresários afastem clientes da comunidade LGBTQ + … deixando clara sua indignação.

A ex-estrela de “Sopranos” foi à mídia social neste fim de semana para desabafar sobre a mega decisão que saiu na sexta-feira – com a maioria dos juízes do lado de um web designer que se recusa a trabalhar em sites de casamento de casais gays em motivos religiosos.

No final, eles disseram que ela tem todo o direito de recusar seus serviços a casais gays … por causa da Primeira Emenda. Lembrar, outra decisão para o dono de uma loja de bolos de casamento também parecia apoiar isso … embora em termos não tão claros quanto este. Em todo caso, MI está chateado.

Ele postou uma foto do web designer em questão com uma manchete anexada e, em seguida, acrescentou este comentário … “Decidi proibir fanáticos e homofóbicos de assistir The Sopranos, The White Lotus, Goodfellas ou qualquer filme ou programa de TV que eu estive dentro.”

Mike acrescenta: “Obrigado, Suprema Corte, por me permitir discriminar e excluir aqueles com quem não concordo e com os quais me oponho. EUA! EUA!” Ele continuou dizendo que o ódio e a ignorância não eram um ponto de vista legítimo … e a América estava ficando mais burra a cada minuto.

A resposta que ele está recebendo é interessante … parece que muitas pessoas que concordam com a decisão do tribunal superior não estão de acordo com sua opinião, e muitos parecem chocados por ele ser tão apaixonado pelo assunto.

Bem, Michael não escondeu sua posição sobre isso – e considerando que os conservadores parecem estar boicotando qualquer coisa que considerem “acordado” … você deve se perguntar se eles aceitarão sua sugestão e pararão de assistir a seus programas de TV e filmes.