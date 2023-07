Estrela de ‘Teen Mom 2’ Nathan Griffith é preso em Las Vegas por agressão por estrangulamento

Nathan Griffith parece que não consegue tirar as mãos de outras pessoas … porque ele acabou de ser preso NOVAMENTE por um crime violento.

A ex-estrela de “Teen Mom 2” foi presa na quarta-feira em Las Vegas e autuada na Prisão do Condado de Clark por agressão por estrangulamento.

De 2013 a 2015, Nathan apareceu no reality show “Teen Mom 2” e era mais conhecido por seu relacionamento tumultuado com os membros do elenco. Jenelle Evans.