Estrela do Inter Miami, Pizarro critica regras de transferência da MLS: ‘É estranho’

Liga principal de futebolA Janela Secundária de Transferências foi aberta na quarta-feira, gerando especulações e pelo menos uma grande transferência no primeiro dia. Também começou a contagem regressiva oficial para Lionel Messichegada de MLScom o superastro vencedor da Copa do Mundo definido para atualizar seu endereço de Paris para Miami nos próximos dias.

Mas Inter Miami terá que encontrar um novo lar para um jogador, a fim de acomodar Messie este jogador não parece muito feliz com isso – ou com as regras comerciais da Major League Soccer em geral.

Pizarro em situação difícil

Rodolfo Pizarro é um “jogador designado” no Inter Miami. A regra do Jogador Designado permite um MLS equipe para contratar até três jogadores e pagar-lhes salários fora do teto salarial da liga. A regra, implementada em 2007, tinha como objetivo permitir que a MLS competisse com clubes estrangeiros maiores por craques.

Pizarrocontratado pelo Inter Miami em 2020, é o maior ganhador do clube, com mais de US $ 3 milhões por ano. MessiO salário de Pizarro será menor do que o de Pizarro e, por isso, o Inter Miami precisa liberar espaço em seu elenco para oficializar a transferência de Messi.

Isso deixa Pizarro – que perdeu vários jogos devido a lesão este ano – em uma situação difícil.

“Tenho um contrato – não sabia que poderia ser negociado de qualquer maneira. É um pouco estranho”, disse Pizarro à mídia na quarta-feira. “Acho que (MLS) é a única liga no mundo que faz isso.”

Tata Martino considera a saída de Pizarro garantida

Em sua coletiva de imprensa introdutória na semana passada, Inter Miami treinador principal Geraldo Martino foi perguntado sobre Pizarrofuturo de no clube – e sua resposta foi esclarecedora.

Pizarro tem sido um dos jogadores mais produtivos do Inter Miami desde que assinou com o clube de expansão em 2020, marcando sete gols e dando nove assistências em 58 partidas em MLS. O antigo Liga MX estrela tem sido tenuamente ligada a uma mudança para Los Angeles Galaxy – que está sob proibição de transferência internacional, mas ainda pode adquirir jogadores da MLS.