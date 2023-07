Estrela do Nashville SC supostamente no radar da liga do Catar no início da janela de transferências da MLS

One de Liga principal de futebolmaiores estrelas de é supostamente o alvo de interesse do Liga das Estrelas do Catar.

Nashvillede Hany Mukhtarque tem 13 gols em 22 jogos nesta temporada, teve a chance de ir para o Oriente Médio neste verão em uma transferência potencialmente cara. Mukhtarcapitão do clube, é um dos jogadores mais letais do campeonato desde sua chegada ao Estados Unidos — e outros clubes ao redor do mundo estão prestando atenção.

Mukhtar o atirador

Mukhtar, Liga principal de futebolestá reinando Bota dourada vencedor, saltou por vários países antes de encontrar um lar em Tennessee com a expansão Nashville SC.

Mukhtar, que jogou pelo AlemanhaAs equipes juvenis de 2021 tiveram uma campanha inovadora em 2021, marcando 16 gols para ajudar o segundo ano de Nashville a terminar em terceiro lugar na Conferência Leste. O atacante deu sequência a essa campanha com 23 gols na última temporada, e já marcou 13 gols com sete assistências em 2023.

Hany feliz por ficar

Apesar das ofertas “lucrativas” supostamente apresentadas ao jogador e ao clube, não parece muito com Mukhtar estará saindo Nashville em breve.

Aos 28 anos, Mukhtar poderia facilmente lucrar com seu MLS estrelato e arrecadar milhões em Catar. Mas o Berlim nativo supostamente tem pouco interesse em deixar Nashville enquanto a equipe tenta montar um sério desafio para o Copa MLS.

Nashville está em segundo lugar no Leste após 22 jogos, sete pontos atrás FC Cincinnati para o melhor recorde da Major League Soccer.