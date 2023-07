Estrelas de Connecticut Sun DeWanna Bonner e Alyssa Thomas anunciam seu noivado

Alyssa Thomas postou uma foto nas redes sociais mostrando ela se ajoelhando e apresentando um anel para DeWanna Bonner, com a legenda “PARA SEMPRE”. A equipe repostou a foto com a legenda “Melhor. Notícias. Sempre. Alyssa Thomas e DeWanna Bonner estão NOIVOS”, junto com emojis de um anel de noivado e um coração.

porta-voz da equipe Alexandra Maund disse que Bonner e Thomas se tornaram um casal enquanto passavam um tempo juntos na bolha da WNBA durante o bloqueio do COVID-19 de 2020. A dupla tem falado publicamente sobre o relacionamento desde 2021.

Eles ficaram noivos no fim de semana passado em Las Vegas, onde ambos participaram do WNBA All-Star Game, disse Maund.

Thomas, que veio para Connecticut em uma negociação no dia do recrutamento em 2014, tem média de 14,8 pontos, 9,5 rebotes e oito assistências por jogo. bonnerem sua 14ª temporada na WNBA, tem média de 18,1 pontos e 5,1 rebotes.

O Sun (16-6) venceu o Atlanta em casa na quinta-feira e visitou o Dream no sábado.

Houve outros relacionamentos fora da quadra divulgados na WNBA, incluindo o casamento de Liberdade de Nova York guarda Courtney Vandersloot e seu ex-companheiro de Chicago Sky Allie Quigley. A estrela do Liberty, Breanna Stewart, conheceu sua esposa, a ex-jogadora da WNBA Marta Xargay, enquanto eles jogavam juntos na Rússia.

Bonner foi casado anteriormente com a ex-estrela da WNBA Candice Dupree. Eles têm filhas gêmeas de 6 anos, Cali e Demi.