estude os assuntos de Geografia mais cobrados com FILMES

É claro que não é fácil manter a motivação durante os estudos para a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, ainda mais durante o período de férias.

Mas, existem outras formas de estudar que podem te ajudar a tornar os seus estudos mais leves e divertidos. O que você acha de aproveitar as suas férias para conhecer novas ferramentas de estudos?

Para isso, uma boa estratégia é incluir filmes nos seus estudos. Assim, para que você possa inserir essa ferramenta de estudo no seu cronograma, o artigo de hoje separou alguns filmes que você pode usar para estudar os assuntos de geografia muito cobrados na prova do ENEM. Confira!

Geografia na prova do ENEM 2023

No ENEM 2023, as questões de geografia estarão presentes na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, no primeiro dia de aplicação da prova.

Na prova do ENEM, a disciplina de geografia é muito extensa e pode abordar tanto tópicos da geografia do Brasil como assuntos relativos à geografia mundial. Além disso, as questões dessa matéria também irão abordar a geopolítica e as atualidades.

Para que você consiga turbinar os seus estudos neste período de pausa da escola e dos cursinhos de pré-vestibular, veja as sugestões de filmes sobre tópicos de geografia abordados com grande frequência no ENEM.

Guerra Fria



O enredo do filme Adeus Lênin! se passa na Alemanha da década de 80. Ao longo da trama, o estudante poderá observar a decadência da União Soviética, o fim da Guerra Fria e a transição enfrentada pelos países socialistas.

Outro filme sobre o conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética que pode ser usado pelos estudantes é Partida Fria. O longa representa os eventos da Guerra Fria de forma ficcional, mas muito interessante.

Guerra dos Seis Dias

O filme O Anjo do Mossad está disponível na Netflix e aborda a situação do Oriente após a vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias.

As principais problemáticas do evento e as consequências do conflito, que pode ser abordado no ENEM, estão presentes no filme.

Problemas ambientais

Lixo Extraordinário é um documentário de 2010 que pode ser uma ótima ferramenta de estudos para quem quer entender mais sobre os problemas ambientais. Esse filme retrata o cotidiano dos trabalhadores do Jardim Gramacho, o maior aterro sanitário da América Latina. A produção retrata as principais implicações dos problemas ambientais, como as consequências do uso de aterros sanitários e a grande produção de lixo no Brasil.

Outro ótimo filme para quem quer estudar os problemas ambientais, muito abordados pela prova do ENEM, é Chasing Ice, um documentário sobre os efeitos provocados pelo aquecimento global, com um foco no Ártico.

Esse filme é fundamental para quem quer entender mais sobre os efeitos do efeito estufa, do derretimento das geleiras e do aquecimento global.

Migrações internacionais

Os estudantes que querem revisar os principais conflitos do continente africano e os motivos de muitas migrações internacionais que acontecem a partir da África devem assistir Adú.

O filme retrata histórias de protagonistas que vivem em países e locais diversos da África.Você poderá aprender sobre a situação de violência provocada pelos caçadores de marfim em Camarões e também sobre problemas enfrentados por centenas de indivíduos no Marrocos.

Genocídio em Ruanda

O Genocídio em Ruanda, massacre realizada em 1994 contra a etnia Tutsi, é frequentemente cobrado por questões de geografia e interdisciplinares na prova do ENEM.

Uma das melhores produções sobre o assunto é Hotel Ruanda, filme de 2004. A obra conta a história de Paul Rusesabagia, gerente de um hotel em Ruanda. Após o começo do genocídio, Paul decide abrigar mais de mil tutsis em seu hotel, em uma tentativa de protegê-los.