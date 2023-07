ETECS publicam resultado do Vestibulinho 2023/2

As Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs) publicaram na tarde desta quinta-feira, dia 6 de julho, o resultado final do Processo Seletivo Vestibulinho 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados para o preenchimento das vagas por meio do site do Vestibulinho 2023/2.

O Vestibulinho é o processo seletivo para ingresso aos cursos das Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo. Essa edição do exame visa a seleção de novos alunos para ingresso no 2º semestre letivo de 2023.

As Etecs são instituições de ensinos médico, técnico e integrado ao médio, pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, com unidades de ensino em todo o Estado de São Paulo, estando presente na capital e em mais de 233 municípios.

Matrículas

De acordo com as orientações das Etecs, os candidatos convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula nos dias 10 e 11 de julho, próximas segunda e terça-feira. Para realizar o registro acadêmico, os candidatos deverão apresentar todos os documentos solicitados pela instituição.

A lista de documentos está disponível no Manual do Candidato. Conforme indicado no Manual, entre os documentos solicitados estão o RG, CPF e histórico escolar do Ensino Fundamental.

Segundo o cronograma, as Etecs divulgarão uma 2ª chamada no dia 14 de julho. O recebimento das matrículas será nos dias 17 e 18 do mesmo mês.

Vestibulinho 2023/2

As Etecs aplicaram as provas do Vestibulinho 2023/2 no dia 4 de junho, um domingo, para cerca de 90 mil candidatos. A aplicação das provas aconteceu em diversos municípios do Estado de São Paulo para os quais há oferta de vagas.



Você também pode gostar:

A prova do Vestibulinho 2023/2 foi composta por questões objetivas sobre conteúdos sobre disciplinas do Ensino Fundamental. Desse modo, os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico (presencial, semi-presencial e EaD) responderam a 50 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais.

Já os candidatos ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e especialização técnica de nível médio responderam a uma prova composta por 30 questões objetivas.

Além das provas gerais, os candidatos aos Cursos de Técnico em Canto, Dança, Regência e Teatro passarão por testes de habilidades específicas (prova-teste e prova de aptidão). Os testes de habilidades específicas foram aplicados no dia 22 de junho de 2023 em diversas cidades do Estado de São Paulo.

Sistema de Pontuação Acrescida

Conforme o edital, o Vestibulinho conta com o Sistema de Pontuação Acrescida, que é o acréscimo de pontos à nota final obtida pelo candidato no processo seletivo.

O edital indica ainda que tem direito ao benefício o candidato que declare ser afrodescendente e/ou demonstre ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública de ensino.





Vagas ofertadas

De acordo com o edital, ao todo, a oferta das Etecs para essa edição do Vestibulinho é de 4.560 (quatro mil quinhentas e sessenta) vagas para ingresso no 2º semestre letivo deste ano. Os cursos do 1º módulo do Ensino Técnico (on-line) e Especialização Técnica de Nível Médio (on-line) com vagas disponíveis são os seguintes:

Técnico em Administração – 1.260 vagas;

Técnico em Comércio – 240 vagas;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 960 vagas;

Técnico em Guia de Turismo – 480 vagas;

Técnico em Secretariado – 300 vagas;

Técnico em Transações Imobiliárias – 660 vagas;

Especialização Técnica em Gestão de Projetos – 660 vagas.

De acordo com as Etecs, os três cursos com maior concorrência nesta edição são: Enfermagem, da Etec Carlos de Campos, com 13,53 candidatos por vaga (c/v); Desenvolvimento de Sistemas, da Etec Lauro Gomes, com 8,4 c/v; e Desenvolvimento de Sistemas, da Etec Guarulhos, com 8,03 c/v.

Acesse o edital do Vestibulinho Etec na íntegra para mais informações.

Leia também UEPG divulga cronograma do Vestibular 2023, ingresso 2024; confira aqui o período de inscrição.