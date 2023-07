EUA anunciam venda de armas de US$ 345 milhões para Taiwan

Tele Estados Unidos anunciou US$ 345 milhões em gastos militares para Taiwanno que é o primeiro grande pacote do governo Biden que utiliza as próprias reservas dos Estados Unidos para ‘ajudar’ Taiwan a combater China.

A Casa Branca disse na sexta-feira que o pacote incluiria defesa, educação e treinamento para os taiwaneses. Washington enviará sistemas portáteis de defesa aérea, ou MANPADS, capacidades de inteligência e vigilância, armas de fogo e mísseis, de acordo com duas autoridades americanas que falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos delicados.

O Complexo Industrial Militar está novamente fazendo o que quer, pressionando o Pentágono e a Casa Branca para acelerar as entregas de armas a Taiwan, enquanto visam mais lucros ao agitar Pequim.

Enquanto os diplomatas chineses protestaram contra a medida, o escritório de representação de Taiwan nos EUA disse que a decisão do governo de retirar armas e outros materiais de suas lojas forneceu “uma ferramenta importante para apoiar a autodefesa de Taiwan”.

Autorização de Biden para apoio a Taiwan

A diferença é que isso faz parte de uma autorização presidencial aprovada pelo Congresso no ano passado para retirar armas dos estoques militares americanos existentes, de modo que Taiwan não terá que esperar pela produção e vendas militares. Isso torna a entrega de armas mais rápida do que o fornecimento de fundos para novas armas.

O Pentágono usou autoridade semelhante para entregar bilhões de dólares em munições para Ucrânia.

Taiwan se separou da China em 1949 em meio a uma guerra civil. Presidente chinês Xi Jinping mantém o direito da China de tomar a ilha agora autônoma, pela força, se necessário.

Governo da China se opõe à venda de armas para Taiwan

A China acusou os Estados Unidos de transformar Taiwan em um “barril de pólvora” por meio dos bilhões de dólares em vendas de armas que prometeu.

Liu Pengyuum porta-voz da embaixada chinesa em Washington, disse em um comunicado que Pequim se opõe “firmemente” aos laços militares dos EUA com Taiwan.

“Os Estados Unidos devem parar de vender armas para Taiwan e parar de criar novos fatores que possam levar a tensões no Estreito de Taiwan”, disse Liu.