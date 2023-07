EUA preparam mais um time da NBA para testar sua seleção na Copa do Mundo: E se forem melhores?

TEstados Unidos são a grande força do basquete mundial. Seus talentos são inigualáveis ​​e sua capacidade de vencer como seleção é quase tão boa quanto.

A Copa do Mundo na Indonésia, Japão e Filipinas é a mais recente tentativa de reconquistar um troféu que lhes escapou, de forma contundente que destacou suas deficiências, no último evento na China.

No entanto, o seu plantel deixa mais dúvidas do que certezas, com a ausência de LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry.

Existem jovens talentos e o conceito de equipa ainda não se provou. Eles têm plena consciência disso, e é o mais importante em um torneio como este.

Ainda mais quando Anthony EdwardsPaolo Banchero… será testado em relação a outros projetos, como Cunningham, Holmgren…

Porque a lista encabeçada por Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jalen Brunson (New York Knicks), Pontes de Mikal (Brooklyn Nets) e Paolo Banchero (Orlando Magic) será testado durante toda a preparação por uma convocação alternativa orquestrada pelo USA Basketball.

Cheio de talentos, muitos com vaga na equipe titular.

Sob a direção do técnico do Orlando Magic Jamahl Mosleyo chamado USA Select Team encontrará o time titular no centro de treinamento da Universidade de Nevada-Las Vegas e pode até viajar para Abu Dhabi com eles.

Seleção dos EUA

Seleção dos EUA Cade Cunningham (Base, Detroit Pistons) Jalen Green (Base, Houston Rockets) Quentin Grimes (Escolta, New York Knicks) Payton Pritchard (Escolta, Boston Celtics) Keegan Murphy (Alero, Sacramento Kings) Trey Murphy (Alero, New Orleans Pelicans) Jalen Williams (Alero, Oklahoma City Thunder) Chet Holmgren (Pvot, Oklahoma City Thunder) Naz Reid (Pvot, Minnesota Timberwolves)

É uma reminiscência, até certo ponto, daquelas crianças que venceram o Dream Team de 1992 liderado por Chris Webber, Allan Houston e Penny Hardaway em um jogo de campo de treinamento memorável.

Os jogadores confirmados são liderados por Detroit Pistons armador Cade Cunningham. No.1 no Draft da NBA, mas lesionado na última temporada.

Ele estava dentro Steve Kerrescolhas de draft de, mas optou por se recuperar de dores nas canelas na perna esquerda. Ele marcou 19,9 pontos por jogo em suas 12 partidas na última temporada.

Juntando-se a ele como outra futura estrela está o unicórnio Chet Holmgren. Ele perdeu a última temporada quando se machucou em um jogo de verão depois de ficar em segundo lugar geral no Draft de 2022 após Paolo Banchero.

Mas ele tem altura, manuseio e sensação inigualáveis ​​na Summer League com o Thunder. Ele tem 16,5 pontos, 9,8 rebotes e mais de três bloqueios.

Ao lado dele, Jalen Verdeoutra escolha top 3 no Draft e conhecido por sua fisicalidade, capacidade de pontuação e liderança no Rockets, Keegan Murrayum bom atirador nos Playoffs do Sacramento Kings, Payton Pritchardpresente na rotação do Celtics, ou dois protótipos físicos de ‘primeiro’ como Jalen Williams (Trovão) e Trey Murphy (New Orleans Pelicans).

O ‘match-up’ de 1992 é coisa do passado. O jogo de 2023 não deveria, mas medirá, até certo ponto, o que podemos esperar de um time dos Estados Unidos sem suas estrelas. Uma derrota pode mudar muitas probabilidades de apostas antes da Copa do Mundo.