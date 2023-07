‘Eviscerado’: Lutadores reagem ao retorno de Kevin Lee ao UFC Vegas 76 terminando em apenas 55 segundos

Uma das histórias mais intrigantes do evento do UFC de sábado foi o retorno de Kevin Lee – e foi tão ruim quanto poderia ter sido.

Na luta preliminar do UFC Vegas 76, o ex-desafiante ao título interino fez sua primeira aparição promocional em dois anos para enfrentar Rinat Fakhretdinov – um homem que entrou na luta com 19 vitórias consecutivas. Cinquenta e cinco segundos, um knockdown brutal com a mão direita e uma guilhotina profunda depois, virou para 20 direto para Fakhretdinov quando ele deixou Lee inconsciente no tatame.

Os lutadores do UFC foram colocados em uma montanha-russa emocional entre ficarem superimpressionados com Fakhretdinov e se sentirem péssimos por Lee após seu retorno sem cerimônia à promoção. Confira o que alguns deles disseram após a disputa dos meio-médios.

Outro “Novo Kevin Lee” caminhando para a jaula. — Al Iaquinta (@ALIAQUINTA) 1º de julho de 2023

Droga…

Eviscerado por Kevin. Chapéus de Rinat. ficou perfeito irmão — Chris Curtis O Homem de Ação (@Actionman513) 1º de julho de 2023

Cara, eu sinto por Kevin, foi uma estreia super difícil, esses caras são matadores – Belal Muhammad (@bullyb170) 1º de julho de 2023

esse homem é perigoso — Terrance McKinney (@ twrecks155) 1º de julho de 2023