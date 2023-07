Ex de Jonah Hill publica seus supostos textos e o chama de ‘misógino’

Jonah Hill a suposta roupa suja de está sendo exposta por um ex – que está postando o que ela afirma ser uma tonelada de textos antigos dele … e pintando-o como um parceiro tóxico.

instrutor de surf Sarah Brady – A ex-namorada de JH de cerca de um ano em 2021 – está arrastando o ator publicamente em sua conta do Instagram … e ela não está escondendo nada em seu repúdio a ele como um suposto “narcisista misógino”, como ela diz ela mesma.

Sarah enviou várias mensagens de texto que atribui a Jonah e, ​​se é para acreditar … parece que ele costumava ficar preocupado / chateado com o fato de ela postar fotos de si mesma.

Muitos dos supostos textos que ela postou parecem mostrar Jonah constantemente brigando com ela sobre uma série de coisas – sejam fotos dela surfando, como ela se comporta em situações sociais ou até mesmo o que um terapeuta que ela estava vendo aparentemente pensava dele. .

Ela também critica sua compreensão de “limites” … e sugere que ele frequentemente a iluminava para mantê-la sob seu controle. Na verdade, ela até usa a palavra “abusivo” para descrever a dinâmica deles – embora em um DM que ela postou, ela deixe claro que o suposto abuso que ela afirma ter sofrido com Jonah foi emocional, não físico. Ainda assim, isso é feio.

Agora, desde que Jonah e Sarah se separaram … ele se mudou com uma mulher chamada Olivia Millar, com quem agora divide um filho. O casal deu as boas-vindas a um bebê em maio passado, embora o sexo e o nome ainda não tenham sido revelados. Bem, Sarah tem pensamentos sobre isso também.