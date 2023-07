Ex-estrela dos Cowboys oferece atualização sobre as negociações do contrato de Trevon Diggs

Fvermes Dallas Cowboys estrela Dez Bryant fez uma admissão surpresa esta semana. Bryant disse que tem mantido contato constante com vaqueiros cornerback Trevon Diggs enquanto ele negocia uma extensão de contrato com a equipe – e a atualização que ele ofereceu pode fazer Dallas fãs um pouco nervosos, com Diggs programado para atingir a agência livre em 2024.

“Eu direi que eles não estão tentando ser justos com ele”, afirmou Bryant. “E eu sinto que o que ele está pedindo, ele merece esse contrato por direito. Sabe, eu acredito que tudo deve ser garantido”

Quem são os cornerbacks mais bem pagos da NFL?

Por toda a sua sensacional produtividade no campo de futebol, Diggs realmente não ganha muito dinheiro em relação aos outros de alto desempenho em sua posição. O antigo Alabama destaque ainda está em seu contrato de novato – e, como tal, ele leva para casa muito menos do que seus contemporâneos, com apenas um salário médio de $ 1,6 milhão.

Diggs provavelmente está tentando se juntar Jalen Ramsey e Denzel Ward Enquanto o NFL‘s apenas $ 100 milhões de cornerbacks, com base no valor total de seus contratos. Mas crucialmente, como Bryant implícito, Diggs também quer uma quantia substancial de dinheiro garantido, talvez na faixa de $ 40 milhões. Ramsey, Ala, JC Jacksone Marshon Lattimore são os únicos corners que têm pelo menos esse dinheiro garantido em seus negócios.

Diggs discorda da classificação de “Madden”

Enquanto isso, enquanto as negociações se arrastam, Diggs tem um osso a escolher com outra entidade inteiramente – EA Sportscriadores do Madden NFL franquia.

As avaliações para o jogo desta temporada começaram a sair – e enquanto um dos companheiros de equipe de Diggs recebeu o cobiçado “99 no geral”, o próprio Diggs não está classificado como um dos 10 melhores cornerbacks, apesar de registrar 14 interceptações nas últimas duas temporadas.

O louco A classificação não terá outra aparência até 2024, mas até então, Diggs poderia ter um dos contratos de cornerback mais ricos da liga – o que certamente o deixará um pouco mais feliz.