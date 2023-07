Ex-mulher de Miles Bridges sai em sua defesa: ‘Todo mundo merece uma segunda chance’

Charlotte Hornets estrela Miles Bridges acabou de ser condenado a três anos de liberdade condicional depois de ser considerado culpado de violência doméstica. Ele recentemente saiu para pedir desculpas ao público por suas ações. Miles batia na ex-esposa, Mychelle Johnson na frente de seus filhos. Alguém poderia pensar que qualquer mulher que sofresse esse tipo de abuso deixaria instantaneamente o homem que o cometeu, mas os relacionamentos são muito mais complexos do que isso. Principalmente os tóxicos. Nunca conseguiremos entender o que uma mulher abusada pensa e como suas ações podem ser justificadas. Tudo o que podemos fazer é relatar que Mychelle Jones acabou de sair em defesa de Miles Bridges por meio de suas contas no Twitter e Instagram.

Mychelle Johnson quer que as pessoas deem uma chance a Miles Bridges

As batedoras de mulheres geralmente não se dão bem em nenhum lugar quando são pegas, Miles Bridges não é exceção, pois ele tem sido perseguido sem parar desde que todo o caso se tornou público. Quem sai em sua defesa? A mesma mulher que ele espancou, que não hesita em pedir publicamente uma segunda chance para Miles. Mychelle é direto dizendo que Miles Bridges não é um espancador de mulheres e a NBA deveria dar a ele uma chance de se redimir. Não cabe a nós dizer se ela pode estar certa ou errada, apenas relatar o que ela tem dito em suas redes sociais. É 100% certo que Mychelle está pensando em seus filhos e no futuro que eles podem ter se Miles for expulso da NBA.

Isto é o que ela escreveu em suas contas de mídia social: “Fui eu quem falou quase um ano atrás e às vezes gostaria de não ter falado. Vendo a maneira como as pessoas tratam os outros e considerando que sempre terei amor por Miles. Nossos filhos o amam, mas também me dói ver as constantes críticas e críticas a ele. . Ele nunca, nunca abusou de crianças. Todos nós temos nossos defeitos e ele não é perfeito, mas no geral, ele é uma boa pessoa. E não, ele não me pediu para dizer nada disso, eu escolhi. Eu sou o motivo da agressão e espero poder ser o motivo de um coração aberto.