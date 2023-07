EXCELENTE NOTÍCIA para o Desenrola saiu e você precisa ficar sabendo

Há menos de uma semana, o Governo Federal lançava o Desenrola. Trata-se do programa que prevê uma ajuda no processo de negociação de dívidas de pessoas que estão em situação de inadimplência no Brasil. Em pouco tempo de duração até aqui, o projeto já começa a indicar os primeiros resultados.

Apenas nos primeiros três dias do Desenrola, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas tenham saído das listas de risco de crédito. Na linguagem popular, podemos dizer que são cidadãos que estão com o nome limpo a partir de agora. Os dados são da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC).

Os números se referem ao processo de retirada dos nomes da lista de risco das pessoas que estavam em situação de inadimplência por causa de dívidas de até R$ 100. Vale lembrar que esta retirada era uma das exigências do Governo Federal. O banco que decidisse entrar no projeto precisava realizar este movimento.

Não se trata de um perdão de dívidas. O débito segue valendo, mesmo que ele seja menor do que R$ 100. Entretanto, o movimento permite que mesmo com a dívida, o cidadão saia da situação de inadimplência. Assim, ele pode voltar a realizar uma série de atividades como pedir empréstimo, fazer compras à prazo e até mesmo participar de financiamentos.

A dica, no entanto, é não se aventurar nestes processos por enquanto. Segundo analistas, os cidadãos que acabaram de ter o seu nome limpo precisam se preocupar em se manter financeiramente, antes de começar a se aventurar em uma nova dívida, que pode voltar a trazer problemas em um futuro próximo.

O caso do Nubank

Inicialmente, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) chegou a sinalizar que o processo de retirada destes nomes em situação de inadimplência alcançaria até 1,5 milhão de pessoas. Em três dias, no entanto, a marca dos 2 milhões já foi oficialmente alcançada.

Esta diferença entre a projeção e a realidade dos fatos ocorre por causa da entrada do Nubank no sistema do Desenrola. A instituição financeira anunciou na última quarta-feira (19) que vai entrar no projeto do Governo Federal, o que indica que mais pessoas poderão sair da situação de inadimplência.

Apenas o Nubank conta com mais de 1 milhão de negativados por causa de débitos menores do que R$ 100. A simples entrada do banco no Desenrola, já garante de partida que todas estas pessoas terão os seus nomes limpos dentro do sistema de crédito.

O Desenrola

O Desenrola foi uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. No projeto, a função do Governo Federal é oferecer condições para que credores e negativados consigam chegar em acordos de negociação de suas dívidas.

Ao todo, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas estejam com dívidas ainda por pagar no Brasil. A atual situação é um desafio para estes brasileiros, já que a inadimplência impede que eles voltem a consumir, o que poderia prejudicar também a economia brasileira.



Faixa 2

O programa, no entanto, ainda não está atuado com a sua “capacidade máxima”. De acordo com o Ministério da Fazenda, neste primeiro momento apenas as pessoas da chamada Faixa 2 estão sendo atendidas. São cidadãos que possuem dívidas de até R$ 20 mil contraídas exclusivamente com bancos até o dia 31 de dezembro de 2022.

“Vai se aproximando o fim do ano, muito importante que pessoas estejam libertas de suas pequenas dívidas para fazer outra dívida, sempre de forma muito responsável. Ninguém pode gastar o que não tem”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista nesta semana.

“Pobre não gosta de ter dívidas. Pobre gosta de pagar o que deve. Por isso está tendo tanta procura para resolver o problema da dívida. Todos querem andar de cara limpa, entrando nos lugares de cabeça erguida por não estarem devendo”, disse.