Exclusivo da MARCA: a chegada de Bellingham ao Real Madrid o deixa ‘pronto para vencer’

A mais nova joia da coroa branca do Real Madrid, Jude Bellingham, falou em exclusivo ao MARCA No coração de Madrid, no Hotel Eurostars de Madrid, onde a nova estrela do Real Madrid, Jude Bellingham, atravessou o átrio como qualquer outro hóspede.

Longe do habitual fato e gravata, o nascido em Birmingham jogador nos atendeu em um confortável top e calça de moletom. Não há dúvida de que ele já se sente em casa em Madrid enquanto a presença de sua família e, em particular, de sua mãe inseparável, Denise o fez se sentir confortável na nova cidade. O jogador é um cara muito próximo e familiar, sempre com um sorriso no rosto e pronto para tirar fotos e dar algumas palavras para seus fãs sem reclamar.

Pronto para ir enquanto seu joelho está em perfeita forma

“Eu me sinto bem. Estou pronto para amanhã“, disse Jude em entrevista exclusiva ao MARCA. O meio-campista britânico encerrou as férias e vai se juntar ao treinamento de pré-temporada do Real Madrid na segunda-feira.

Ele estará, pela primeira vez, sob as ordens de Carlos Ancelotti. Os exames médicos de Bellingham começarão pela manhã e o primeiro treino será realizado à tarde. Ele se juntará aos demais companheiros que não foram convocados por suas seleções durante a pausa internacional em junho.

Quanto aos exames médicos, ele confirmou que não haverá problema: “Estou pronto para jogar, o joelho está em perfeitas condições“. O joelho tem sido uma incerteza desde o final da temporada passada. Jude perdeu os dois últimos jogos da campanha anterior e não conseguiu ajudar seu ex-time, Borussia Dortmund, levante o título da liga. Ele também esteve ausente de compromissos internacionais com sua seleção nacional. Como diz o jogador, as férias permitiram que ele se livrasse de qualquer desconforto.

Bellingham está ansioso para fazer sua estreia no Santiago Bernabu

“EUestou ansioso para jogar no Bernabu para todos os Madridistas“, disse ele, ciente das expectativas de sua chegada, sendo a segunda contratação mais cara do clube, e quer demonstrar o mais rápido possível as qualidades que o trouxeram até aqui.

É sem dúvida uma estrela com os pés no chão. Uma pessoa humilde, mas com ambição“Estou pronto para vencer”, conclui antes de entrar no elevador para descansar.