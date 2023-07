Exclusivo da MARCA: Hctor Herrera fala sobre a chegada de Messi à MLS e o futuro da Seleção Mexicana

Hector Herrera falou com exclusividade ao MARCA em Washington, DC enquanto se preparava para enfrentar o Arsenal da Premier League na próxima quarta-feira às 20h30 ET no Jogo All-Star da MLS.

Herrera ou HH como muitos o chamam, é um dos melhores jogadores da liga e teve algumas palavras de boas-vindas para a mais nova adição à MLS: Leo Messi.

O Houston Dynamo meio-campista parabenizou o México por sua Copa Ouro campeonato. Ele esperava que o triunfo do El Tri sob a liderança de Jaime Lozano fosse “um novo caminho para todos”. Lozano tem o voto de confiança de Herrera quem já jogou 104 jogos pela seleção mexicana.

Hector Herrera garante Jaime Lozano e elogia Messi como “o melhor jogador da atualidade”T. Afshar

O que você acha da chegada de Leo Messi na MLS?

“Eu já disse isso em outras ocasiões. É a chegada do melhor jogador do mundo agora e por muitos anos.” Ele disse com um grande sorriso.

“Você o viu ontem na apresentação, ele está muito animado com sua chegada e vai ser muito bom para o campeonato. É uma honra tê-lo aqui e poder enfrentá-lo mais uma vez. Vamos torcer para que ele seja feliz e receba todo o amor que merece.” Concluiu sobre o Campeão da Copa do Mundo.

É uma honra ter Messi aqui Hector Herrera elogiou chegada de Messi à MLS

O que você achou da vitória do México na Copa Ouro?

“Foi muito importante. Para poder nos reivindicar ao longo do caminho, para poder ganhar a Copa Ouro novamente. Era o objetivo principal e o mais importante para o México.”

Hctor Herrera é um ser humano especial: facetimes com os dois telefones dos fãs ao mesmo tempoT. Afshar

Herrera deixou uma mensagem para os torcedores “Parabéns a todos que participaram e que nos apoiaram de fora. Só podemos agradecer e é algo que vai gerar muita confiança para a seleção mexicana e para a torcida mexicana.” Ele acrescentou enquanto também elogiava Jimmy Lozano.

Ao abordar a gestão de Jimmy Lozano na Seleção do México, ele disse que acredita que continuará como treinador principal porque as pessoas estão felizes com seu trabalho.