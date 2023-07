Explosão apocalíptica em fábrica de produtos químicos na Louisiana: perigo iminente

AUm evento que poderia ser descrito como apocalíptico disparou o alarme na cidade de Plaquemine, Louisiana. Uma explosão e uma enorme bola de fogo foram vistas na fábrica de produtos químicos da conhecida empresa Dow Chemicals, o que gerou grande preocupação entre os moradores da região.

De acordo com relatórios do Corpo de Bombeiros de Baton Rouge, até agora não houve vazamento de produtos químicos no rio Mississippi, o que é uma notícia animadora em termos de preservação ambiental.

As autoridades revelaram que o incêndio afetou parte de uma instalação usada para processar um composto conhecido como etilenoglicol. Este composto é fabricado a partir de óxido de etileno, uma substância química conhecida por seu potencial cancerígeno. Esses detalhes levantaram preocupações sobre possíveis riscos à saúde humana e ao meio ambiente.

Como medida de precaução, cerca de 350 residentes nas áreas circundantes foram evacuados de suas casas. Ao mesmo tempo, os especialistas da Dow Chemicals estão realizando um monitoramento completo da qualidade do ar na área afetada para avaliar quaisquer riscos potenciais e garantir a segurança da comunidade.

O que é etilenoglicol?

O etilenoglicol, também conhecido como monoetilenoglicol (MEG), é um composto químico líquido incolor com um odor levemente adocicado.

É utilizado principalmente na indústria automotiva como anticongelante para sistemas de arrefecimento de motores, bem como na fabricação de plásticos, resinas, fibras e produtos farmacêuticos. Também pode ser encontrado em alguns produtos de higiene pessoal, como cremes e loções.

O principal risco associado ao etileno glicol é a sua toxicidade e que pode ser cancerígeno. Se for ingerido, inalado ou entrar em contato com a pele em quantidades significativas, pode causar sérios danos e até ser fatal.

Os efeitos tóxicos do etileno glicol estão relacionados à forma como ele é metabolizado no corpo. É convertido em metabólitos tóxicos que afetam principalmente o sistema nervoso central, os rins e o sistema cardiovascular.