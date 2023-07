Ezekiel Elliott resolve ação judicial após ataque de cachorro deixar mulher com ferimentos graves e permanentes

Rvoltando Ezequiel Elliot ainda não assinou com um novo time para a próxima temporada, mas chegou a um acordo com uma mulher que o estava processando no tribunal por causa de um ataque de um de seus cães.

De acordo com o repórter do Dallas Morning News Isabella Volmert, Jennifer Gapper entrou com uma ação contra o jogador em julho de 2021 e buscava mais de um milhão de dólares em danos causados ​​por um dos Elliotdos cães, que supostamente a deixaram com “ferimentos graves e permanentes” durante um ataque.

O caso estava programado para ir a um júri esta semana. Christopher Hamilton, GampperO advogado do empresário confirmou que o processo foi “resolvido” e que não poderia se pronunciar mais sobre o caso.

Elliott sabia o quão perigosos eram seus cães

A suposta agressão ocorreu na cidade de Frisco, Texas. Os policiais da área foram chamados para procurar três cães que teriam desaparecido em 20 de maio de 2021.

No entanto, um dos cães, um Rottweiler, atacou duas pessoas antes de ser capturado. As duas pessoas foram hospitalizadas após o ataque do animal.

Após investigação, concluiu-se que os cães pertenciam a Elliot. Os registros do processo afirmaram ainda que o jogador “tinha conhecimento de que seus cães eram agressivos e propensos a morder e atacar”, mas não tomou nenhuma medida para manter os animais contidos e sob os devidos cuidados.

Depois de ser cortado pelo Dallas Cowboys Nesta entressafra, o jogador segue em busca de um novo time para atuar em 2023.