Fã de Drake Bra recebe oferta da Playboy após momento viral do show

A fã que pegou Drake A atenção dela com o sutiã em um show recente está fazendo movimentos após o momento viral … e descobrimos que a Playboy está pronta para contratá-la.

ICYMI, 21 anos Verónica Correia jogou seu sutiã 36G no palco durante o show do rapper no Barclay’s Center em Nova York na semana passada – e Drake o pegou, dizendo hilariante “Localize esta mulher imediatamente”.