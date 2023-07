Fã de Drake joga sutiã 42H no palco em DC, quebrando recorde da turnê

Os fãs de Drake estão levando o esporte de arremesso de sutiã a sério, já que outro espectador quebrou o recorde da turnê ao enviar o ‘Champagne Papi’ a sutiã tamanho 42H.

Drake está nas manchetes recentemente ao abordar a moda de jogar coisas no palco que, infelizmente, os frequentadores de shows estão seguindo, como podemos ver com Cardi B e Tyler, o Criador que se posicionaram sobre o assunto.

A abordagem de Drizzy era dizer aos fãs para jogar sutiãs em vez de outras coisas, e funcionou para ele porque agora ele recebe cuecas jogadas nele em muitos shows, uma coisa que agora está se tornando uma coisa depois que um fã tem um playboy negócio para fazê-lo.

Fã de Drake joga sutiã 42H no palco

Como você deve se lembrar, Veronica Correiauma TikToker que jogou seu sutiã 36G no palco em um show do Drake, chamou a atenção da revista Playboy.

Durante a apresentação de Drake no clássico Madison Square Garden, Correia jogou o sutiã no palco. Isso imediatamente chamou a atenção do cantor, mas quando ele a chamou pedindo ao público para deixá-lo saber quem jogou o item, ela mais tarde carregou um vídeos do tiktok revelando sua identidade.

Drake / LAPRESSE

A Playboy aproveitou a oportunidade de seu vídeo se tornar viral para alcançar “Oi, Veronica! Você é linda! Faço parte da equipe de recrutamento da Playboy e adoramos seu visual. Recentemente, lançamos um novo aplicativo da Playboy apenas para convidados isso dá aos criadores a oportunidade de ganhar dinheiro monetizando conteúdo exclusivo semelhante ao que você já está postando no IG e no TikTok. Adoraríamos convidá-lo a se candidatar… Avise-me assim que se inscrever e eu aceitarei imediatamente.”