Fã tirando ‘selfie’ causa grande acidente no Tour de France

Um fã inconsciente aparentemente tentando tirar uma selfie causou um grande acidente no Tour de France no domingo, estendendo o braço/telefone e fazendo contato com um competidor, eliminando mais de uma dúzia de pilotos!

Tudo aconteceu a cerca de 30 milhas da 15ª etapa (são um total de 21 etapas) do evento de ciclismo mais prestigiado do mundo, quando o torcedor atingiu o piloto americano Sepp Kuss, mandando-o ao chão. Então, os ciclistas atrás de Kuss caíram ao se depararem com ele/sua bicicleta.

Felizmente, nenhum dos ciclistas pareceu sofrer ferimentos graves – apenas solavancos e hematomas.

Sepp conversou com Cycling News sobre o acidente, dizendo … “Havia um espectador inclinado para a estrada, eu acho. Aconteceu de repente, e isso faz parte do Tour, há muitas pessoas. Idealmente, isso não aconteceria Isso pode acontecer, mas é a maior corrida de ciclismo do mundo e muitas pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo.”

O piloto dos EUA acrescentou … “infelizmente, alguém queria tirar uma selfie. Eu realmente não esperava.”

Após a etapa, que Wout Poels venceu, vários pilotos e equipes alertaram os fãs … não interfiram.

“Gostaria de dizer aos espectadores para aproveitar a corrida e estar lá para torcer por nós, sem ficar na estrada ou derramar cerveja em nós”, disse Jonas Vingegaard, o líder geral da corrida, aos repórteres.

“Por favor, tenham cuidado, para que a festa continue sendo uma festa para os pilotos, mas igualmente para vocês. Você não precisa de um telefone para criar memórias alucinantes”, twittou o Team Confidis.

Première étape du Tour de France, premier crash, premier partidário à blâmer pic.twitter.com/6i3yhBtwv7 — Julien Lamoureux (@julienlamoureux) 26 de junho de 2021

É uma reminiscência de 2021 … quando um torcedor, como no incidente deste fim de semana, causou um grande engavetamento depois que sua placa fez contato com um piloto.