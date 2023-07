Falha no serviço WhatsApp deixa usuários frustrados e em busca de alternativas, #ThanksTwitter trends mundiais

Whatsappo popular aplicativo de mensagens instantâneas de propriedade da Meta, Mark Zuckerbergda empresa, experimentou um colapso inesperado na quarta-feira, 19 de julho, por volta das 16h EST, deixando milhões de usuários frustrados e coçando a cabeça. Incapazes de acessar a plataforma, as pessoas recorreram a outras plataformas de mídia social, como o Twitter, para verificar novamente e reclamar sobre as falhas do aplicativo.

Segundo relatos colhidos pelo site Detector de queda, Whatsapp os soluços começaram a aparecer às 14h. Os principais problemas relatados foram 63% de falhas de conexão do servidor, 34% de mau funcionamento do aplicativo e 3% de problemas na entrega de mensagens.

A magnitude do colapso tornou-se cristalina quando o número de relatórios no Down Detector disparou de 3.000 para mais de 11.000 em apenas 15 minutos. O colapso do WhatsApp instantaneamente se tornou um tópico quente em Twitteronde os usuários desabafaram sua frustração e ficaram por dentro do status da plataforma usando a hashtag #ThanksTwitter.

Conforme a notícia se espalhou nas mídias sociais, outros aplicativos de mensagens como iMessage e Telegrama ganhou popularidade como alternativas temporárias ao WhatsApp. Essas plataformas viram um aumento repentino no uso e seguiram tendências Whatsapp.

As pessoas estavam procurando alternativas

Também foram tendência as palavras “iMessage” e “Telegram”, ambos aplicativos de mensagens alternativos ao aplicativo pai do Facebook. Meta, Instagram e Tópicos.

Este incidente ressalta a importância de ter opções de comunicação de backup e a crescente influência das mídias sociais como fontes de informação durante as interrupções do serviço. Embora possa ser um problema para os afetados, também destaca a necessidade de diversidade e competição no mercado de aplicativos de mensagens para garantir melhor estabilidade e satisfação do usuário.

Enquanto os gênios da tecnologia do WhatsApp trabalham incansavelmente para corrigir os problemas técnicos, os usuários aguardam ansiosamente a restauração completa do serviço para que possam retomar seus bate-papos e rotinas diárias sem nenhum obstáculo. A principal lição aqui é ter alternativas confiáveis ​​à mão e manter-se informado por meio da mídia social em caso de soluços futuros.