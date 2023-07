Falhas nos aplicativos, dificuldades e pagamentos errados geram preocupação

Nesta semana, um grande número de usuários dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem têm experimentado problemas para acessar seus dados de pagamento. Muitos beneficiários perceberam que o valor recebido está abaixo do esperado, gerando preocupação entre as famílias participantes do programa.

A tentativa de verificar os dados pelo aplicativo Caixa Tem resulta em uma mensagem de erro: “Dados não disponíveis para consulta. Tente novamente mais tarde“. Isso tem impedido os usuários de verificar a situação de seus benefícios.

Falha no aplicativo Bolsa Família: atualização em andamento

No aplicativo Bolsa Família, os usuários se deparam com a notificação “Estamos atualizando nossa base de dados. Por favor, tente novamente mais tarde“. Este cenário também tem causado preocupação e dificultado o acesso às informações.

É importante frisar que a falha na consulta dos dados não significa que o benefício foi cancelado. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) divulgou no dia 14 deste mês que o sistema do Cadastro Único estaria indisponível nos dias 15 e 16 de julho para manutenção.

A interrupção foi necessária para a extração de uma cópia da base nacional do Cadastro Único, o que pode ter afetado a disponibilidade dos dados para consulta.

Espera-se que o acesso aos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família seja normalizado em breve. Se o erro persistir, é recomendável que os beneficiários busquem outras formas de obter as informações necessárias. Estas atualizações nos sistemas são fundamentais para garantir a segurança e a precisão dos dados fornecidos aos beneficiários.

Opções para consulta e atualização dos dados

Com a consulta dos dados do Bolsa Família indisponível nos principais canais, é necessário buscar outras opções para obter informações sobre os pagamentos. Além dos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, os beneficiários podem utilizar o aplicativo do Cadastro Único e o Portal do Cidadão da Caixa para verificar a situação do benefício. Também é possível entrar em contato pelo telefone 121 do MDS ou pela central da Caixa no número 111.

Pagamentos incorretos: erros no Cadastro Único

Muitos beneficiários têm relatado recebimento de valores abaixo do esperado. Na maioria dos casos, isso ocorre devido a erros no Cadastro Único (CadÚnico). Recentemente, o governo convocou os beneficiários para a atualização do CadÚnico, a fim de corrigir estas informações e evitar pagamentos incorretos.

Dessa forma, para garantir a continuidade do recebimento do benefício no valor correto, é crucial que os beneficiários procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atualizar as informações. O CRAS é uma instituição responsável por fornecer assistência a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A visita ao CRAS tem como principal objetivo atualizar os dados dos beneficiários do Bolsa Família, garantindo a eficácia e eficiência do programa de assistência.



Calendário do Bolsa Família de Julho

Os beneficiários podem verificar se seus dados foram atualizados corretamente acessando o Portal do Cidadão da Caixa e informando seu CPF e senha. Quanto ao calendário de pagamentos do Bolsa Família em julho, a nova rodada começou em 18 de julho, sendo os beneficiários com NIS final 1 os primeiros a receber. O calendário segue até 31 de julho, veja abaixo:

18 de julho – depósito para inscritos com NIS final 1;

19 de julho – depósito para inscritos com NIS final 2;

20 de julho – depósito para inscritos com NIS final 3;

21 de julho – depósito para inscritos com NIS final 4;

24 de julho – depósito para inscritos com NIS final 5;

25 de julho – depósito para inscritos com NIS final 6;

26 de julho – depósito para inscritos com NIS final 7;

27 de julho – depósito para inscritos com NIS final 8;

28 de julho – depósito para inscritos com NIS final 9;

31 de julho – depósito para inscritos com NIS final 0.

É fundamental estar atento às datas estabelecidas para não perder o recebimento do benefício.