FAMOSA empresa de alimentos do Brasil ENCERRA CICLO

A Dori Alimentos, uma das principais fabricantes e distribuidoras de doces, amendoins e chocolates no Brasil, anunciou recentemente um acordo para ser adquirida pela Ferrara Candy Company, uma empresa associada à Ferrero e uma das maiores vendedoras de balas e gomas nos Estados Unidos. Em suma, essa transação marca a entrada da Ferrara no mercado brasileiro, intensificando a competição no setor.

Dori Alimentos é adquirida pela gigante norte-americana Ferrara Candy

Fundada em 1967 na cidade de Marília (SP), a Dori Alimentos traz consigo uma rica história no setor de snacks. Desse modo, no primeiro trimestre de 2023, a empresa registrou um faturamento de aproximadamente R$ 390 milhões. Desse modo, representa um crescimento notável de 14% em relação ao ano anterior.

Além disso, a geração de caixa da Dori, medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), alcançou o valor de R$ 39,5 milhões, com um crescimento anual de cerca de 7%.

Aquisição pela Ferrara Candy: o fortalecimento da empresa brasileira

O acordo de aquisição da Dori Alimentos pela Ferrara Candy Company representa um marco importante para a empresa brasileira. Isso porque a Ferrara Candy é conhecida por possuir em seu portfólio 20 marcas populares. Tais como Black Forest, NERDS e SweeTARTS, e alcançou um faturamento de US$ 1,5 bilhão no ano de 2022.

Com a aquisição, a Ferrara ingressa no mercado brasileiro. Assim, ao incorporar a Dori Alimentos em sua estrutura, a empresa ganha acesso ao amplo alcance nacional da empresa. Bem como, ao diversificado portfólio de alimentos, que inclui amendoins, chocolates, balas de goma, pirulitos, entre outros.

Visto que marcas renomadas como Dori, Pettiz, Gomets, Bolete, Yogurte 100, Chococandy e Disqueti estão presentes no portfólio da Dori Alimentos, sendo sinônimos de qualidade em suas respectivas categorias.

Compromisso com inovação e crescimento sustentável

De forma geral, ao longo de sua trajetória, a Dori Alimentos sempre priorizou a inovação e a renovação de suas linhas de produtos, buscando um crescimento sustentável e contínuo no mercado. Essa dedicação em oferecer produtos de qualidade e atrativos ao consumidor consolidou a empresa como uma das maiores do segmento de snacks no Brasil.

Além do mercado doméstico, a Dori Alimentos também se destaca no cenário internacional, com um negócio significativo de exportações, alcançando mais de 50 países ao redor do mundo. Em suma, essa presença global contribui para a disseminação dos produtos brasileiros e fortalece a marca no exterior.

Uma relevante oportunidade mercadológica

Certamente, a aquisição da Dori Alimentos pela Ferrara Candy Company representa um passo importante para ambas as empresas. Pois enquanto a Ferrara ingressa no mercado brasileiro com um portfólio expandido e uma base sólida, a Dori Alimentos encontra uma oportunidade única de ampliar sua presença internacional.

Dessa maneira, a Dori pode fortalecer ainda mais sua posição como uma das maiores e mais inovadoras empresas de snacks do Brasil. Contudo, o futuro reserva desafios e oportunidades emocionantes para essa parceria, e os consumidores podem esperar por novidades e aperfeiçoamentos nas deliciosas opções de doces e snacks oferecidas por essas duas grandes empresas.

Uma importante ação para o setor de alimentos

Com a entrada da Ferrara Candy no mercado brasileiro por meio da aquisição da Dori Alimentos, a competição no setor de doces, amendoins e chocolates certamente será intensificada. Visto que a presença de uma gigante norte-americana, associada à renomada Ferrero, traz consigo expertise, recursos e uma ampla gama de marcas consolidadas.

Desse modo, isso poderá estimular outras empresas do setor a investirem em inovação e aprimorarem suas estratégias para se manterem competitivas. Portanto, essa negociação também abre caminho para uma maior expansão do mercado brasileiro para as marcas já consolidadas no exterior. Resta aguardar os desdobramentos dessa aquisição e as transformações positivas que ela pode trazer para o mercado alimentício.