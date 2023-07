Famosos se solidarizam com greve do SAG-AFTRA e exigem melhores condições de trabalho

hollywood está parado. televisão e estrelas de cinema saíram nas mídias sociais e por meio de entrevistas para levantar suas vozes em apoio à greve sindical SAG-AFTRA.

Esta é a primeira vez desde 1960 que tanto o atores‘ e escritoras os sindicatos pararam de trabalhar em conjunto.

O batidaprogramado para começar à meia-noite de 14 de julhofoi anunciado após negociações fracassadas com grandes estúdios de cinema e televisão para melhorar as condições dos trabalhadores.

Demonstração de apoio na estreia de Oppenheimer

O elenco de um dos filmes mais aguardados do verão, Oppenheimerdecidiu mostrar seu apoio ao batida deixando o primeiro-ministro de Londres do filme antes de ser exibido.

Quando o diretor do filme, Christopher Nolansubiu ao palco para apresentar o filme ele fez o anúncio dizendo que seu elenco teve que sair para fazer o sinais de piquete: “Tenho que reconhecer o trabalho do nosso elenco incrível… Infelizmente, eles estão fora para escrever seus cartazes de piquete para o que acredito ser uma greve iminente do SAG, juntando-se a uma de minhas guildas, a Writers Guild, na luta por salários justos para os trabalhadores membros do sindicato”.

Matt Damon, uma das co-estrelas do filme falou com Variedade em solidariedade com o seu colegas atores antes, quando o sindicato estava ameaçando com a greve: “É realmente sobre atores trabalhando. São US $ 26.000 para se qualificar para a cobertura de saúde e muitas pessoas estão à margem e os pagamentos residuais estão fazendo com que ultrapassem esse limite. Este não é um exercício acadêmico. Isso é vida real e morte. Esperançosamente chegamos a uma resolução rapidamente. Ninguém quer uma paralisação do trabalho, mas temos que fazer um acordo justo.”

Margot Robbie, Jamie Lee Curtis e outros mostram apoio

A estrela do tão esperado filme da barbiee um dos mais famosos atores de hollywood, margot robbiefalei com Notícias da Sky durante a estreia do filme em Londres que ela era “absolutamente” pronta para se juntar ao piquete para mostrar seu apoio.

Atores veteranos também levaram para mídia social para manifestar sua posição contra grandes estúdios de hollywood.

Vencedor do Oscar Jamie Lee Curtis compartilhou uma postagem com ela 5 milhões de seguidores sobre Instagram reivindicando melhores condições para os trabalhadores.

Enquanto isso, o indicado ao Emmy Riley Keoughneta de Elvis Presleyconversou recentemente com feira de vaidade sobre o estado atual do indústria de hollywood e mostrou seu apoio à comunidade cinematográfica: “É um momento muito estranho e estamos muito desconhecidos e não sei o que esperar, mas me sinto orgulhoso de ser solidário com meus colegas da comunidade cinematográfica, como minha segunda família. Eu amo muito essa comunidade e amo o apoio dentro desta comunidade e espero uma resolução em breve.”

Embora pareça que esta crise no indústria cinematográfica e televisiva Está fazendo hollywood história, a esperança é que os grandes estúdios desistam de considerar a pior alternativa de se tornar uma paralisação prolongada de todas as produções roteirizadas.