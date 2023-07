Fan Tokens: Um novo design para esquecer um ano ruim: os torcedores da Juventus escolhem como será o ônibus do time

Juventus quero colocar uma temporada para esquecer para trás o mais rápido possível.

Várias suspensões, rumores de saídas de jogadores importantes, fora dos lugares europeus e, enfim, instabilidade tanto desportiva como institucional.

Juventus já estão treinando nesta pré-temporada sob as ordens de Massimiliano Allegripensando em um novo ano com o objetivo de reconquistar o status de campeão quase vitalício que conquistou na última década.

Para isso, eles optaram por um facelift. Como alguém que muda radicalmente a maneira de se vestir ou o penteado para deixar uma mancha ruim para trás, Juve decidiram redesenhar o ônibus com o qual viajam para os jogos.

Para isso, eles pediram a ajuda de seus fãs por meio de uma pesquisa na plataforma Socios.com.

Desta forma, todos os torcedores bianconeri em posse de fichas digitais poderão ser projetistas do meio de transporte de seu time.

O único pré-requisito é que o nome da equipe apareça no token. Eles podem então escolher se querem o nome “Juventus” ou “Bianconeri” para aparecer pela segunda vez, ou alternativamente “Fino alla Fine”.

O resultado será vinculativo e a equipa orientada por Allegri vai viajar o ano todo com o design escolhido pelos fãs.

O que é o Socios.com e os tokens de fãs?

O Socios.com é a plataforma por trás dos Fan Tokens, os ativos digitais que estão transformando a maneira como os torcedores interagem com seus times favoritos. Por meio dos Fan Tokens, os torcedores têm acesso a promoções e descontos especiais, participam das decisões do time por meio de pesquisas e ganham prêmios e brindes exclusivos, desde mercadorias oficiais autografadas até experiências únicas, como disputar uma partida no estádio de seu time ao lado de uma lenda do clube.

A Socios.com trabalha com mais de 150 organizações esportivas de 10 disciplinas diferentes em 25 países diferentes. Na Espanha, o Socios.com é parceiro oficial da LaLiga Santander e do Atletico Madrid, Barcelona, Sevilha, Real Sociedade, Valência e levantebem como o clube de esports Equipe Hereges. A Socios.com pertence à Chiliz, empresa líder em soluções de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento.