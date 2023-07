Farmácia Pague Menos está com MAIS DE 100 VAGAS ABERTAS!

A Farmácia Pague Menos, rede que tem a visão de ser a melhor empresa do varejo farmacêutico, reconhecida por oferecer soluções completas em saúde, reduzindo as desigualdades de acesso a uma vida saudável, está com ótimas vagas de emprego disponíveis por todo o Brasil. Isto é, caso esteja em busca de um novo trabalho, verifique a lista de cargos:

Pessoa Operadora de Loja – Rio Branco – AC – Atendimento;

Pessoa Operadora de Loja – Lourdes – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Agente de Prevenção de Perdas – Barreiro – Belo Horizonte – MG – Fiscalização;

Pessoa Farmacêutica Ferista – Ouro Preto do Oeste – RO – Farmácia;

Pessoa Operadora de Caixa – Jardins – Aracaju – SE – Atendimento;

Pessoa Operadora de Caixa – Salgado Filho – Aracaju – SE – Atendimento;

Pessoa Operadora de Caixa – Santana – AP – Atendimento;

Gerente Farmacêutico – São Paulo – SP – Farmácia;

Farmacêutico – Boqueirão – Santos – SP – Farmácia;

Pessoa Farmacêutica – Boa Vista – RR – Farmácia;

Pessoa Operadora de Loja – Cruzeiro do Sul – AC – Atendimento;

Dentre muitas outras.

Mais sobre a Pague Menos

Falando mais sobre Pague Menos, podemos ressaltar que estamos falando de uma empresa do varejo farmacêutico, reconhecida por oferecer soluções completas em saúde. É considerada a segunda maior rede do setor no país. Em 2020, por exemplo, seu faturamento foi de R$7,3 bilhões, com mais de 1.105 lojas em todos estados brasileiros.

Ademais, a instituição valoriza a diversidade, visto que é essencial construir um espaço de trabalho potente e plural, com trocas de experiências e pontos de vista diferentes. Isto é, não faz distinção de cor, religião, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, deficiência ou idade.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

