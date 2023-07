Fãs de Bronny James já falam em conspirações de vacina após parada cardíaca

Oma das reações mais imediatas quando qualquer celebridade sofre algum tipo de problema médico é a rota da conspiração da vacina. As pessoas na América estão decididas a fazer dos ferimentos causados ​​por vacinas uma teoria da conspiração selvagem, mas há muitos que também estão cansados ​​dessa narrativa. Na noite de segunda-feira, Bronny James estava treinando com seus companheiros de equipe da USC quando sofreu uma parada cardíaca. Felizmente para ele, a equipe médica da USC o atendeu rapidamente e o levou às pressas para o hospital para obter mais atenção médica. Após o momento assustador, a família James pediu privacidade e agradeceu a todos pelo apoio. Mas as pessoas on-line foram inflexíveis em chegar ao fundo do que aconteceu com Bronny James.

O filho de Lebron James, Bronny James, sofreu um ataque cardíaco em um treino de basquete na USC ontem. 3 coisas: – Eu rezo por uma recuperação completa. – Lebron foi sincero sobre sua família ser vacinada e totalmente reforçada. – Pessoas saudáveis ​​de 18 anos tendo ataques cardíacos não são normais. pic.twitter.com/n6XXJPNlWs ? Jeff Rose (@JeffRoseTV) 25 de julho de 2023

LeBron James e Bronny James são vacinados?

Assim como toda a sua família, Bronny James atendeu aos pedidos do CDC e foi vacinado como os demais. Não está claro que tipo de vacina ele tomou, mas também não há provas de que as vacinas tenham algo a ver com o que aconteceu. Caso as pessoas não saibam, o maior Os anjos área está passando por uma terrível onda de calor. Existem muitos exemplos de pessoas que sofreram insolação ou parada cardíaca devido ao calor, independentemente da idade. Isso pode acontecer tão facilmente a um jovem quanto a um ancião. As teorias da conspiração têm se espalhado pela internet ultimamente e Bronny James é mais uma vítima disso.

Bronny James sofreu uma parada cardíaca https://t.co/exwqeQ7ruApic.twitter.com/TN5g0jUe6C ? Codey369 (@Codeym369) 25 de julho de 2023

Uma situação semelhante aconteceu recentemente com o ator Jamie Foxx, que também sofreu uma complicação médica não especificada. Recentemente, ele apareceu em vídeo pela primeira vez em meio a tantas conspirações em torno do que aconteceu com ele. Não podemos simplesmente começar a falar sobre o que aconteceu com Bronny James até termos todos os detalhes. Assim que tivermos mais confirmações do que aconteceu, sem dúvida iremos relatar tudo o que pudermos aos nossos leitores. Até agora, nenhum membro da família de LeBron James sofreu qualquer tipo de reação adversa a uma vacina. A menos que tenhamos provas disso parada cardíaca teve algo a ver com isso, não podemos dizer que ele foi levado às pressas para o hospital por causa da vacina.