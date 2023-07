Fãs de Hailey Bieber criticam Selena Gomez por causa da escalação de garotas ‘Copycat’

Agora, na sequência do vídeo de Connar – que supomos ser meio parecido – as pessoas (aka, inimigos de Selena) estão acusando SG de pegar a onda de Hailey … sugerindo que Hailey seria criticada se os papéis fossem invertidos (ou seja, se Selena tinha feito isso primeiro, e se Hailey tinha feito isso depois). Em outras palavras, eles estão indicando que há um padrão duplo em ação nessa dinâmica contínua.

Então, se isso soa como merda estúpida do ensino médio … bem, é porque é – e, neste caso, as próprias celebridades não têm absolutamente nada a ver com isso. Como de costume, é a base de fãs deles que está correndo com BS … tentando colocar essas duas mulheres uma contra a outra.