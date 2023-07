Fãs de Richard Simmons aparecem em casa para o aniversário de 75 anos

Os fãs apareceram em sua casa em Hollywood Hills, com balões na mão, para desejar felicidades ao guru do fitness. Richard não saiu de casa… que é assim há anos.

Richard não é visto em público desde 2014. Ele estava em todos os lugares antes disso, mas de repente retiros dos olhos do público.

O TMZ produziu um documentário em 2022 sobre Richard – “TMZ Investiga: O que realmente aconteceu com Richard Simmons” – e depois que foi ao ar, Richard realmente respondeu aos fãs que estavam expressando sua preocupação e enviando seu amor.

Como dissemos no documento, Richard tem problemas no joelho e não queria aparecer em público quando não estava em sua melhor forma. Ele também estava emocionalmente esgotado por causa de sua preocupação ininterrupta com qualquer pessoa que o procurasse para pedir ajuda.