Fãs de selfie de Miranda Lambert postam fotos, 6 mulheres na frente

Uma das senhoras em questão – que agora está aceitando fazer parte do grupo que foi castigado por Lambert – postou duas fotos que ela diz terem sido tiradas pouco antes de a cantora country pausar seu show no fim de semana para dar a eles um pedaço de a mente dela.

Como você pode ver … há seis mulheres retratadas aqui, que estão no pé do palco, com ML logo atrás delas – que está tentando colocar o show na estrada. Mais importante, todos eles estão de pé… e pelo que parece, aparentemente bloqueando a visão dos outros.