Fãs intrigados depois que Lana Del Rey foi flagrada trabalhando no Alabama Waffle House

lã do rei deixou os fãs em frenesi depois que o músico foi flagrado trabalhando em uma Waffle House em Florence, Alabama, na quinta-feira.

Nas redes sociais começaram a circular fotos da cantora de 38 anos de uniforme completo e um crachá com o nome “Lana”, que também mostrava a cantora atrás do balcão e fazendo café.

Um vídeo mostrou Do Rei pedindo a um patrono que não filmasse outra pessoa sem permissão, embora ela também tenha sido vista posando para fotos com fãs.

Um fã falou sobre o encontro

Karina Cisneros Juarezum patrono local, descreveu o encontro ao falar com AL.com, no qual ela descreveu Do Rei como “super adorável”.

“Foi um pouco surreal”, Juarez disse, acrescentando: “Acabei de dizer a ela o quanto amava sua música e seu trabalho em geral. Ela era super adorável e incrivelmente legal.”

Lana Del Rey trabalhando em um turno na Waffle House no AlabamaMarca English

Até o momento, não está claro por que Do Rei estava trabalhando na Waffle House. Alguns fãs acreditam que ela pode estar gravando um novo videoclipe, embora o AL.com tenha dito que não parece ser o caso.

FAME Studios e Muscle Shoals Sound, ambos locais de gravação locais, também deixaram claro que ela não gravou nenhuma música nova com eles.

Outros fãs acreditam que pode ser um golpe publicitário para novas músicas, enquanto outros brincam que isso pode ser uma nova carreira para o cantor.

De qualquer forma, esta não é a primeira vez Do Rei foi flagrado no Alabama. Ela foi vista recentemente no centro de Florença e também tirou fotos com fãs em um salão de manicure em Birmingham.