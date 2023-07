Fãs notam físico de Aaron Rodgers antes da nova temporada

SAlgumas fotos surgiram da estrela da NFL Aaron Rodgers nos treinos antes da nova temporada e todos os torcedores fizeram a mesma observação sobre sua forma física.

As fotos foram compartilhadas pela Proactive Sports Performance, com sede em Westlake Village, Califórnia, e mostram que Rodgers parece pronto para a temporada se fosse para começar amanhã.

As fotos eram de vários atletas treinando em suas instalações e Rodgers estava entre eles. Ele tinha pesos em ambas as mãos e tinha um pé contra a parede e a constituição muscular do homem de 40 anos era clara para todos verem.

Ele é cliente da Proactive Sports Performance há oito anos, o que significa que as imagens e sua carreira como um todo são uma grande propaganda para a empresa.

Havia muitosJatos de Nova York fãs que levaram aos comentários para discutir o físico de Rodgers.

“Puto Aaron Rodgers pronto para provar que as pessoas estão erradas. MAL POSSO ESPERAR”, disse um usuário.

“Este homem ainda tem muito combustível”, disse outro comentarista, referindo-se ao fato de que ele é um dos estadistas mais velhos do jogo agora.

Rodgers impacta os Jets

Rodgers está no Jets para sua primeira temporada depois de ter passado os últimos 18 anos jogando pelo Green Bay Packers. Isso incluiu uma vitória no Super Bowl em 2011, que também é o último ano em que o Jatos chegou à pós-temporada.

Tem-se falado sobre o impacto Rodgers fez desde que se juntou ao Jatos acampamento.

“A sala está agitada agora – o prédio está agitado – e está agitado por uma razão”, disse. Solomon Thomas disse durante uma conferência de imprensa em junho.

“Você traz um Hall da Fama solidificado como Aaron Rodgers e vai mudar algumas coisas. Sua liderança, seu conhecimento, a maneira como ele joga – você sabe que ele vai somar pontos e sabe que ele vai jogar um futebol inteligente.”